ВСУ закрывают армию РФ в «огневые мешки» под Бахмутом: назревает масштабный обвал фронта
- 20.09.2023, 8:54
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Оборона оккупантов вот-вот развалится.
Российские военные пропагандисты бьют тревогу и сообщают, что под Бахмутом армия РФ несет тяжелейшие потери - дело идет к полному разгрому россиян.
Об этом в своем Telegram-канале сообщает соратник Гиркина, Z-военкор Михаил Полынков, передает dialog.ua.
Согласно информации российской стороны на рубеже Клещиевка - Курдюмовка в районе Андреевки России начинает угрожать масштабный обвал фронта.
При этом серьезной проблемой является некомпетентное российское командование, которое истерично пытается отбить утраченные позиции, постоянно попадая в огневые мешки артиллерии ВСУ.
У россиян слабая разведка и планирование боевых операций, в результате чего живая сила противника погибает в хаотичных штурмах украинских позиций.
Более того, ВСУ активно используют превосходство в огневой мощи на данном участке и в целом в беспилотных средствах разведки и корректировке огня.
«Противник наносит действенное огневое поражение нашим контратакующим подразделениям, достаточно легко заманивает наши штурмовые группы в огневые мешки, наша пехота несет тяжелые и неоправданные потери», - пишут россияне, предупреждая про угрозу полномасштабного обвала обороны на Бахмутском направлении.