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ВСУ закрывают армию РФ в «огневые мешки» под Бахмутом: назревает масштабный обвал фронта

  • 20.09.2023, 8:54
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ВСУ закрывают армию РФ в «огневые мешки» под Бахмутом: назревает масштабный обвал фронта

Оборона оккупантов вот-вот развалится.

Российские военные пропагандисты бьют тревогу и сообщают, что под Бахмутом армия РФ несет тяжелейшие потери - дело идет к полному разгрому россиян.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает соратник Гиркина, Z-военкор Михаил Полынков, передает dialog.ua.

Согласно информации российской стороны на рубеже Клещиевка - Курдюмовка в районе Андреевки России начинает угрожать масштабный обвал фронта.

При этом серьезной проблемой является некомпетентное российское командование, которое истерично пытается отбить утраченные позиции, постоянно попадая в огневые мешки артиллерии ВСУ.

У россиян слабая разведка и планирование боевых операций, в результате чего живая сила противника погибает в хаотичных штурмах украинских позиций.

Более того, ВСУ активно используют превосходство в огневой мощи на данном участке и в целом в беспилотных средствах разведки и корректировке огня.

«Противник наносит действенное огневое поражение нашим контратакующим подразделениям, достаточно легко заманивает наши штурмовые группы в огневые мешки, наша пехота несет тяжелые и неоправданные потери», - пишут россияне, предупреждая про угрозу полномасштабного обвала обороны на Бахмутском направлении.

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