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Белоруска пожаловалась в Минтруда, что ее привлекают к работе в выходные дни

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  • 20.09.2023, 8:58
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Белоруска пожаловалась в Минтруда, что ее привлекают к работе в выходные дни

Что было дальше?

В Департамент государственной инспекции труда Минтруда и соцзащиты обратилась женщина, которая сообщила, что ее предприятие привлекает к работе в выходные дни. В предприятии посчитали, что все по закону, но в департаменте не согласились, пишет onliner.by.

При рассмотрении обращения оказалось, что наниматель полагал, что «ознакомление с приказами о привлечении к работе в выходные дни являлось достаточным основанием для привлечения к работе в выходные дни» и «на компенсацию работы в выходные дни взамен доплаты в виде предоставления других неоплачиваемых дней отдыха».

Но при этом женщина не давала своего письменного согласия на такую схему работы.

В департаменте напомнили, что привлечение работника к работе в выходные дни, а также компенсация работы в выходные дни взамен доплаты в виде предоставления других неоплачиваемых дней отдыха допускаются только с письменного согласия работника.

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