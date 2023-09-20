Затухающий огонь Симоньян Телеграм-канал «СерпомПо»

20.09.2023, 9:16

2,684

Пропагандисты оказались в цугцванге вместе с Путиным.

Драматичные и трагические события вокруг Нагорного Карабаха, начало «военной операции» Азербайджана, были отмечены неумными заявлениями скрепных пропагандистов. То, что у «большого начальства» на уме, у его несдержанной обслуги на языке.

Маргарита Симоньян высказалась так: «Пашинян требует (!), чтобы российские миротворцы защитили Карабах. А НАТО чего? Не? Не защищает?»

Но ведь Армения в НАТО не состоит. Она связана с Россией двусторонним соглашением и является членом ОДКБ. Кроме того, в Нагорном Карабахе миротворцев НАТО нет, зато там есть российские миротворцы. Почему же НАТО должно защищать? НАТО защищает, например, Литву, Латвию и Эстонию. Теперь, благодаря «спецоперации» Путина, еще и Финляндию.

Правда, о миротворцах глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сказал, что «пока миротворцам самим ничего не угрожает, они не имеют права применять оружие». Это оригинальная и, главное, удобная для внутреннего употребления трактовка роли миротворческих сил.

Как бы ни завершились сегодняшние трагические события, одно ясно – в долгосрочном плане благодаря политике Путина и его подчиненных, Россия оставит Южный Кавказ. Определенное влияние останется, но «первой скрипкой» уже не быть никогда.

Потому что роль гаранта стабильности и, по крайней мере, продвижения к мирному решению проблемы Нагорного Карабаха провалена.

Мы нередко слышим: «Да и Бог с ними! Что мы там забыли? Пусть сами разбираются!». Однако наша страна, даже исходя из изоляционистских соображений, была бы заинтересована в том, чтобы в регионе был мир. Здесь есть и другие соображения, которые здесь обсуждать не место.

Для этого не нужно было почти ничего – только грамотно использовать имеющиеся силы.

Но эта возможность была упущена. Путин, вероятно, уже готовился к «спецоперации» в Украине, поэтому допустил разморозку конфликта Алиевым, понадеявшись непонятно на что. Когда же наступило 24 февраля и его последствия, стала очевидной невозможность России всерьез вмешаться и настоять на сохранении пусть худого, но мира.

Ничего убедительного, результативного, как мы видим сегодня, после этого продемонстрировано не было. Личная дипломатия Путина потерпела крах, а совершенно провалившийся МИД России не нашел ничего лучшего, как накинуться за последствия в том числе и своего провала, обвинив Армению в том, что она стала искать иных гарантов своей безопасности. Не отказываясь, между прочим, от сотрудничества с Россией.

Но что же, собственно, Армении нужно было делать? У руководства России было несколько лет, чтобы остаться главным игроком, но с этой задачей оно не справилось.

Злорадствующие пропагандисты, как и их начальники – люди тактики. Это не стратеги. Тактические шаги могут быть успешными или казаться таковыми, но ведь стратегически Южный Кавказ проигран. На что там теперь можно опираться?

Кроме того, руководство страны, видимо все еще представляет себе Россию как великую державу. Но что же осталось от величия, кроме ядерного оружия и большой территории? Каково влияние? Хотя бы на пространстве бывшего СССР?

Маленький Азербайджан, не считаясь с огромным монстром, под его «носом» и вопреки достигнутым договоренностям, настойчиво действует силой, отлично просчитав антипашиняновские комплексы великого геополитика и его подчиненных.

Мы писали недавно, что Путин и поддакивающие ему подчиненные попали в положение, которое в шахматах называется цугцванг – любой ход плох. А на Южном Кавказе (да и не только там) мы наблюдаем форсированный проигрыш партии – нет таких ходов, которые принесли бы конечную победу нашей стране. Ни в каком смысле. Новая партия будет сыграна уже после ухода Путина и его группы.

Телеграм-канал «СерпомПо»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».