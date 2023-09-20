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Стоит ли протирать помытую посуду полотенцем: ответ удивит

  • 20.09.2023, 9:23
Стоит ли протирать помытую посуду полотенцем: ответ удивит

Многое зависит от материала.

После мытья посуды большинство хозяек протирают его полотенцем, чтобы удалить лишнюю влагу и избежать следов и разводов от воды. Но использование такого способа сушки тарелок может быть опасным.

Все зависит от чистоты полотенца и материала. Сайт obozrevatel.com разобрался в этом вопросе.

С точки зрения гигиены, лучший способ высушить посуду – это поставить ее на специальную сушилку в хорошо проветриваемой комнате. Но когда нужно быстрее освободить место, то хозяйки используют полотенца, чтобы протереть тарелки и сложить их на место.

Прежде всего, нужно обращать внимание на чистоту ткани. Кухонные полотенца быстро загрязняются и из-за постоянной влажности на них создается благоприятная среда для размножения бактерий и микробов, которые могут попадать на разные поверхности и оказывать негативное влияние на наше здоровье.

Также выбирайте для протирания посуды полотенца из микрофибры. Это безопасный материал, который быстро впитает влагу и не оставит ворсинок или разводов. Если вы уже начали протирать тарелки, то делайте это тщательно, потому что малейшая влажность может привести к появлению бактерий.

Полотенца из других материалов обычно оставляют после протирания ворсинки и могут полностью впитать всю влагу, а просто перенести бактерии с одной поверхности на другую.

Также не стоит использовать бумажные полотенца. У вас уйдет не только много салфеток, чтобы все протереть, а вы еще и не удалите всю жидкость и маленькие частички полотенец прилипнут к посуде.

Если у вас есть посудомоечная машинка, используйте ее. Так вы точно будете уверены, что посуда продезинфицированная, чистая и сухая.

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