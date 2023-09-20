Российский оккупант расстрелял беспилотник со взрывчаткой и самоликвидировался 4 20.09.2023, 9:28

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Безумный поступок претендента на премию Дарвина показали на видео.

Самым странным способом завершилась жизнь оккупанта, которого атаковал FPV-дрон. Взрывчатка на беспилотнике не сдетонировала. Однако захватчик решил расстрелять БПЛА, из-за чего российский военный самоликвидировался.

Последний момент жизни оккупанта снял другой дрон, передает Цензор.НЕТ.

«Невероятно, но факт! Этот российский претендент на премию Дарвина (уже посмертно) голыми руками поймал украинский FPV-камикадзе, с трудом откинул его от себя на два метра и не придумал ничего лучше, как выстрелить в дрон со взрывчаткой!», — написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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