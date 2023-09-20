В Гомельской области проходят беспрецедентные чистки в аграрном секторе 5 20.09.2023, 9:43

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Речь идет о десятках руководителей сельхозпредприятий.

За последнее время в Гомельской области задержаны десятки руководителей сельхозпредприятий, а также чиновники райисполкомов, курирующие сельское хозяйство. Только за последнюю неделю силовики раскрыли подробности двух новых уголовных дел. «Флагшток» рассказывает, что известно об уголовных процессах над аграриями.

Добрушский район

В Добрушском районе фигурантами уголовного дела стали сотрудники почти всех сельскохозяйственных организаций района. В качестве подозреваемых и обвиняемых выступило более 40 человек, многие из которых являлись руководителями сельхозорганизаций. По версии следствия аграрии занимались приписками с целью продемонстрировать высокие показатели производства и реализации молока. В результате реальные объемы производства молока в Добрушском районе были завышены на 5 тыс. тонн.

Главным виновником преступной схемы назван первый заместитель председателя — начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Добрушского райисполкома Евгений Игнатенко. Чиновника райисполкома наряду с директорами сельхозпредприятий также обвиняют в хищениях топлива и строительных материалов, совершенных с использованием служебных полномочий. Общий размер нанесенного ущерба составил более 133 тыс. BYN. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Речицкий район

Заместитель председателя Речицкого райисполкома Виталий Помаз, курировавший сельское хозяйство, также отправлен за решетку. Бывший руководитель обвиняется по статье 425 ч. 3 УК РБ «Превышении служебных полномочий». Максимальное наказание по данной статье — 10 лет лишения свободы.

Вместе с чиновником по делу проходят несколько руководителей и бухгалтеров сельхозпредприятий. По версии следствия Виталий Помаз в период с ноября 2021 года по январь 2023 года давал указания руководителям сельскохозяйственных предприятий искажать статистическую отчетность с целью сокрытия падежа крупного рогатого скота. В это же время чиновник возглавлял комиссию по противодействию коррупции в сельском хозяйстве Речицкого района.

Другие процессы над аграриями

Многоэпизодные уголовные дела в отношении аграриев Гомельской области в последнее время стали распространенным явлением. Летом 2022 года на скамье подсудимых оказались сразу четыре директора сельхозпредприятия Кормянского района. Их тоже обвинили в служебном подлоге и превышении служебных полномочий.

Весной 2023 года в Гомеле судили первого зампредседателя Ветковского райисполкома Сергея Заблоцкого. Бывшего чиновника обвинили в лоббировании продажи непригодной для употребления кормовой добавки «Зеол 3» среди хозяйств Ветковского района. За участие в преступной схеме по закупке этого препарата судили еще несколько человек, в том числе директора ОАО «Милкавита» Виталия Никулина.

Суды над руководителями сельхозпредприятий проводились также в Гомельском и Мозырском районе. Их отличительной чертой стал показательный характер. Судебные заседания проводились непосредственно в райисполкомах с присутствием руководителей других сельскохозяйственных организаций района.

Отметим, что чистки в аграрном секторе совпали по времени с назначением на должность председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома Дмитрия Петрожицкого. Осенью 2017 года он был со скандалом уволен с этой должности с требованием Лукашенко возбудить уголовное дело.

Уголовного дела в отношении Петрожицкого не последовало, зато они массового начались в отношении других руководителей после его возвращения на должность. Весной 2023 года Дмитрий Петрожицкий был назначен первым заместителем председателя Гомельского облисполкома.

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