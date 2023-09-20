закрыть
20 сентября 2023, среда, 10:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Положение Путина на самом «верху» пошатнулось: в Кремле нарастает трещина

  • 20.09.2023, 9:46
  • 4,606
Положение Путина на самом «верху» пошатнулось: в Кремле нарастает трещина
фото: getty images

Российские элиты разделились на три лагеря.

Политическое положение диктатора Владимира Путина ухудшается. Между господствующими элитами в России существует раскол, который углубляется.

Такое мнение в эфире «24 канала» выразил политолог, социолог из Германии Игорь Эйдман, отметив, что среди российских элит нет единого мнения о войне в Украине. Их всех можно разделить на три лагеря.

Какие настроения у российских элит

Как отметил Эйдман, самая большая группа среди российских элит – персонажи, желающие вернуть положение дел до 24 февраля 2022 года. Тогда они могли жить в свое удовольствие, ездить по миру и ни в чем себе не отказывать. Несмотря на это, они не решаются хоть что-нибудь сделать, чтобы остановить войну.

Следующая группа является самой маленькой по численности. Сюда входят самые большие «отморозки», которые совсем сошли с ума. Они поддерживают ядерный удар и в целом тотальную войну. Сюда относятся и Дмитрий Медведев, и Николай Патрушев, и Вячеслав Володин.

Некоторых людей можно выделить в группу «авось». Они поддерживают боевые действия и надеются, что все проблемы их минуют, а войну удастся выиграть. Сюда можно добавить и Путина.

«Они надеются, что все как-то само разрулится. Или Трамп придет к власти, или Европа замерзнет и начнет сдавать позиции. Они все надеются, но ситуация усугубляется. Путин в результате поляризации этих сил сидит между двумя стульями. Его положение пошатнулось – и он будет становиться все более слабой фигурой», – заметил Эйдман.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Россия ждет главного сообщения
Россия ждет главного сообщения Эль Мюрид
Простые движения
Простые движения Ирина Халип
Долгожданный гость из каратина
Долгожданный гость из каратина Владимир Халип
Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер