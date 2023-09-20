закрыть
20 сентября 2023, среда, 10:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Бетонные блоки и «егоза»: как сейчас выглядит закрытый пункт пропуска на границе Латвии с Беларусью

1
  • 20.09.2023, 9:54
  • 2,276
Бетонные блоки и «егоза»: как сейчас выглядит закрытый пункт пропуска на границе Латвии с Беларусью

Работы по укреплению началось сразу же после остановки движения.

Латвия вечером 19 августа закрыла пункт пропуска «Силене-Урбаны» на границе с Беларусью. Государственная пограничная служба Латвии показала, как выглядит сейчас закрытый пункт пропуска.

На въезде в пункт установили бетонное заграждение и натянули колючую проволоку. Работы по оборудованию пункта пропуска дополнительными мерами безопасности начались сразу же после закрытия движения через этот погранпереход.

Напомним, решение о закрытии пункта пропуска «Силене-Урбаны» было принято 19 сентября правительством Латвии в «связи с соображениями безопасности», с учетом «большого количества случаев незаконного пересечения границы между Латвией и Беларусью» и «необходимостью перераспределения ресурсов».

В среднем через «Силене» въезжают 625 человек и выезжают 605 человек в день, а также въезжают и выезжают в среднем 87 и 85 грузовых автомобилей.

В настоящее время на границе Беларуси с Латвией остался только один действующий пункт пропуска — «Пятерниеки» (с белорусской стороны — «Григоровщина»).

Напомним, страны — соседи Беларуси последовательно закрывают пункты пропуска на границе. Главные причины тому — миграционный кризис и присутствие в нашей стране наемников ЧВК Вагнера. Ранее польская сторона закрыла четыре пункта пропуска, Литва — два. Страны — соседи Беларуси также разработали механизм полного закрытия границы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Россия ждет главного сообщения
Россия ждет главного сообщения Эль Мюрид
Простые движения
Простые движения Ирина Халип
Долгожданный гость из каратина
Долгожданный гость из каратина Владимир Халип
Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер