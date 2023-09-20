Бетонные блоки и «егоза»: как сейчас выглядит закрытый пункт пропуска на границе Латвии с Беларусью 1 20.09.2023, 9:54

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Работы по укреплению началось сразу же после остановки движения.

Латвия вечером 19 августа закрыла пункт пропуска «Силене-Урбаны» на границе с Беларусью. Государственная пограничная служба Латвии показала, как выглядит сейчас закрытый пункт пропуска.

На въезде в пункт установили бетонное заграждение и натянули колючую проволоку. Работы по оборудованию пункта пропуска дополнительными мерами безопасности начались сразу же после закрытия движения через этот погранпереход.

Напомним, решение о закрытии пункта пропуска «Силене-Урбаны» было принято 19 сентября правительством Латвии в «связи с соображениями безопасности», с учетом «большого количества случаев незаконного пересечения границы между Латвией и Беларусью» и «необходимостью перераспределения ресурсов».

В среднем через «Силене» въезжают 625 человек и выезжают 605 человек в день, а также въезжают и выезжают в среднем 87 и 85 грузовых автомобилей.

В настоящее время на границе Беларуси с Латвией остался только один действующий пункт пропуска — «Пятерниеки» (с белорусской стороны — «Григоровщина»).

Напомним, страны — соседи Беларуси последовательно закрывают пункты пропуска на границе. Главные причины тому — миграционный кризис и присутствие в нашей стране наемников ЧВК Вагнера. Ранее польская сторона закрыла четыре пункта пропуска, Литва — два. Страны — соседи Беларуси также разработали механизм полного закрытия границы.

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