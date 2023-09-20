Данилов: Россия сдает Армению 1 20.09.2023, 9:59

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Алексей Данилов

Москва слишком ослабла и бросает всех своих «партнеров».

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе. Он заявил, что Россия слишком слаба, чтобы поддерживать Армению в боевых действиях.

Об этом Данилов заявил в эфире УП.Live. Страна-агрессор не может сопротивляться так как потратила все средства на войну в Украине.

«Россия сдаст Армению, она не будет там воевать, она не является партнером для какой-либо страны. Все обязательства, которые Россия брала перед собой в отношении Армении, сейчас умножены на ноль и она оставит ее один на один с этой проблемой. Это нужно понимать всем странам Центральной Азии, которые еще имеют отношения непосредственно с Россией. Она просто бросает своих партнеров, не выполняет свои обязательства», – сказал Данилов.

Он подчеркнул, что Россия обещала армянам помочь. Однако Азербайджан, как и весь мир, понимает, что Россия сейчас сосредоточена на войне в Украине.

В августе Армения обратилась в Совет Безопасности ООН с просьбой созвать экстренное заседание в связи с ухудшением ситуации в Карабахе. В Ереване заявили, что Азербайджан заблокировал Лачинский коридор, из-за чего тысячи мирных жителей оказались на грани гуманитарной катастрофы.

В мае Армения признала Карабах частью Азербайджана, однако договоренности о статусе Лачинского коридора пока нет.

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