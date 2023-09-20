закрыть
20 сентября 2023, среда, 10:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Данилов: Россия сдает Армению

1
  • 20.09.2023, 9:59
  • 2,176
Данилов: Россия сдает Армению
Алексей Данилов

Москва слишком ослабла и бросает всех своих «партнеров».

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе. Он заявил, что Россия слишком слаба, чтобы поддерживать Армению в боевых действиях.

Об этом Данилов заявил в эфире УП.Live. Страна-агрессор не может сопротивляться так как потратила все средства на войну в Украине.

«Россия сдаст Армению, она не будет там воевать, она не является партнером для какой-либо страны. Все обязательства, которые Россия брала перед собой в отношении Армении, сейчас умножены на ноль и она оставит ее один на один с этой проблемой. Это нужно понимать всем странам Центральной Азии, которые еще имеют отношения непосредственно с Россией. Она просто бросает своих партнеров, не выполняет свои обязательства», – сказал Данилов.

Он подчеркнул, что Россия обещала армянам помочь. Однако Азербайджан, как и весь мир, понимает, что Россия сейчас сосредоточена на войне в Украине.

В августе Армения обратилась в Совет Безопасности ООН с просьбой созвать экстренное заседание в связи с ухудшением ситуации в Карабахе. В Ереване заявили, что Азербайджан заблокировал Лачинский коридор, из-за чего тысячи мирных жителей оказались на грани гуманитарной катастрофы.

В мае Армения признала Карабах частью Азербайджана, однако договоренности о статусе Лачинского коридора пока нет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Россия ждет главного сообщения
Россия ждет главного сообщения Эль Мюрид
Простые движения
Простые движения Ирина Халип
Долгожданный гость из каратина
Долгожданный гость из каратина Владимир Халип
Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер