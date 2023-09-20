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В минском аэропорту больше двух месяцев живет мужчина

  • 20.09.2023, 10:03
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В минском аэропорту больше двух месяцев живет мужчина

Как так вышло?

На редакционную почту «Онлайнера» прилетело письмо от читателя: в зале минского аэропорта заметили мужчину, который сидит в одном месте и вот уже два месяца никуда не улетает. Журналисты приехали познакомиться и узнать: почему он не нашел нужный рейс или хотя бы не обратился за помощью?

Почему не улетел туда, куда хотел?

Юрий сидит в зоне ожидания и рассматривает огромный телевизор с рекламой. Сложно подсчитать, сколько раз за эти месяцы он пересмотрел одни и те же ролики. Рядом с ним несколько пакетов, а где-то позади припарковались чемодан и сумка — это все его вещи. На вид мужчине около 50 лет (позже он подтвердит, что с возрастом угадали). Одет просто: штаны, плотная рубашка, кепка. На лице — борода с проседью. Глаз зацепился за фирменные кроссовки — правда, подделка это или оригинал, уточнять не стали.

На разговор Юрий выходит легко, а вот фотографироваться отказывается. Его темные глаза внимательно смотрят на журналистов при каждом вопросе.

По словам мужчины, он прилетел из Шереметьево, Минск планировался как промежуточная точка маршрута (тут не совсем понятно: то ли в Турцию, то ли во Францию). Однако на рейс мужчину не пустили из-за перевеса багажа. Так он и задержался в аэропорту: денег на новый билет не было. По мнению Юрия, в Беларуси он около полутора месяцев. По словам тех, кто рассказал его историю, — точно больше двух.

В Минске мужчина не первый раз — знает, что из здания аэропорта идти некуда. Поэтому решил остаться здесь и ждать, пока ему придут деньги на карточку. На них планируется покупка билета до Турции. А пока из «развлечений» — ролики на большом экране. Еще есть возможность сходить в небольшую часовню прямо в аэропорту. Юрий вспоминает: как только прилетел сюда, пошел ставить свечку. А вообще, он очень верующий человек.

Те, кто уже общался с необычным пассажиром, рассказывают, будто мужчина упоминал о сыне, который живет в ОАЭ. Возможно, Юрий держит путь туда? Но в разговоре с журналистами он это опровергает. Из родственников у него братья в России, зовут их Алексей и Андрей. От своих родителей мужчина, по его словам, когда-то отрекся, поэтому разговор о них заходит в тупик.

А паспорт есть?

История мужчины напоминает сюжет фильма «Терминал», где герой Тома Хэнкса был вынужден жить в аэропорту из-за проблем с документами. Как говорят те, кто общался с Юрием, у него есть российский паспорт. В разговоре мужчина подтверждает: жил в Москве. Когда-то учился на инженера в институте тоже где-то в России. Но подтвердить, что у него есть российский паспорт, отказывается.

Также с его слов узнаю, что у Юрия инвалидность. Возможно, это связано с ментальными особенностями: у мужчины периодически случаются эпизоды произвольного движения руками и в разговоре он часто упоминает какие-то странные события.

Для связи с миром у Юрия есть телефон. Правда, сейчас он разряжен, а что случилось с зарядкой, мужчина объяснить не смог. Говорит, что его номер попросила какая-то женщина: обещала помочь.

Вообще, по словам Юрия, в аэропорту его никто не обижает. Пассажиры могут подойти, предложить воду или купить что-то из еды. В подтверждение этому рядом стоит пакет, полный пластиковых бутылок из-под газировки. А вот что в его чемоданах, которые помешали мужчине улететь дальше, остается загадкой.

Что говорят в аэропорту?

Для комментария по поводу такой необычной ситуации журналисты обратились в пресс-службу Национального аэропорта Минск. И вот что им ответили:

— Около двух месяцев в аэропорту находится гражданин Российской Федерации. По словам мужчины, он не улетел из минского аэропорта из-за перевеса багажа. Денежных средств на оплату сверх нормы не хватало, поэтому он принял решение ждать перевода денежных средств из России в аэропорту. Изначально мужчина сообщил, что направляется в Белгород, однако через какое-то время его планы, видимо, изменились, и точкой назначения стала Франция. На данный момент мужчина все также находится в аэропорту и, по его словам, ждет выплату пенсии для покупки билета в Стамбул.

Все это время мужчине помогали с питанием работница церковной лавки и неравнодушные сотрудники аэропорта, желающие поддержать человека в сложной ситуации.

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