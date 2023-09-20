«Я же просил не предавать огласке эту информацию» 1 20.09.2023, 10:15

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Юрий Гаравский

Фото: DW

О чем успел рассказать Гаравский в первый день суда.

В Санкт-Галлене проходит процесс над Юрием Гаравским - экс-бойцом специального отряда быстрого реагирования (СОБР) внутренних войск МВД Беларуси, который утверждает, что участвовал в похищениях оппозиционных политиков в 1999 году. Допрос бывшего силовика длился почти четыре часа, судья установил не одно противоречие в его словах. Тем не менее, прокурор настаивает на обвинительном приговоре и просит наказать Гаравского тремя годами лишения свободы, два из них - условно. Что стало известно во время первого дня суда - о событиях 1999 года, тюремном заключении Гаравского в Беларуси и его отъезде в Швейцарию, - в репортаже DW.

Гаравского привезли на суд под охраной

Санкт-Галлен - один из самых высокогорных городов Швейцарии: он находится на высоте 700 метров над уровнем моря. Город выглядит так, будто сошел со страниц сказки: уютная историческая застройка в центре, разноцветные крыши, ухоженные улицы. Именно здесь в рамках универсальной юрисдикции суд Роршаха дает оценку событиям, которые произошли в Беларуси в 1999 году и превратили жизнь как минимум трех белорусских семей в кошмар.

В 08.20 у здания суда стоит много камер и журналистов, дежурит машина полиции - один из служащих приветствует их и желает доброго утра.

На входе - рамка металлоискателя и тщательный, но вежливый досмотр личных вещей. Юрий Гаравский прибывает на суд за несколько минут до начала, когда почти все уже находятся в зале заседания. Экс-собровца привозят на машине под охраной прямо ко входу в здание. В пасмурную погоду он - в солнечных очках, на лице - отросшая борода. В зал мужчина входит с тростью и прихрамывая, садится за стол в центре. Одет как обычно: джинсы, клетчатая рубашка и кофта с капюшоном, который он надевает во время небольших перерывов в судебном разбирательстве.

За спиной у Гаравского сидят Елена Захаренко и Валерия Красовская - дочери Юрия Захаренко и Анатолия Красовского, к исчезновению которых, по словам бывшего силовика, он имел отношение 24 года назад.

Решать, говорит ли Гаравский правду, будет не только профессиональный судья, но и двое присяжных заседателей. Как объяснили DW юристы, в истории демократической Швейцарии дела о насильственных исчезновения еще никогда не рассматривались, поэтому суду важно, чтобы это решение было понятно населению.

Заседание судья начинает с вопроса, как дела у подсудимого, и вспоминает, что у Юрия Гаравского были проблемы с бедром, отчего он не может долго сидеть, поэтому предлагает не стесняться, если нужно, вставать и делать несколько шагов, если почувствует себя некомфортно. Во время процесса Гаравский не раз воспользуется этой возможностью. Никаких клеток или стеклянных «аквариумов», которые могли бы этому помешать, в швейцарском суде нет.

Избегает ответов на вопросы о некоем полковнике Смирнове

Из короткого опроса судьи становится понятно, что Юрий Гаравский родился в Беларуси, где у него остались мать, брат, племянники, дочь и бывшая жена. В Швейцарии он работает на складе - где именно, экс-собровец предпочитает не отвечать. По словам мужчины, в Минске он окончил училище и получил профессию автомеханика. Поступал в институт, но не окончил обучение.

В 1996 году, когда Гаравскому было 18 лет, он был призван на службу в армию и после трех месяцев в учебной роте попал в воинскую часть 3214 в Минске. В ней, по словам бывшего силовика, он пробыл до 2000 года. Судья не может понять и долго расспрашивает, почему военные служат в подразделении, которое относится к министерству внутренних дел. Мешает этому пониманию и переводчица: она не всегда с первого раза правильно переводит названия подразделений и их функции.

На протяжении первого часа Юрий Гаравский говорит тихо - удается расслышать только перевод его слов на немецкий. Судья не раз просит говорить громче или включить микрофон. Когда речь заходит о вопросах, на которые экс-боец СОБРа отвечает неохотно, Гаравский вовсе выключает микрофон. Один из таких вопросов - о его связи с полковником Андреем Смирновым. Ранее человек с таким же именем возглавлял воинскую часть 5525 6-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД Беларуси.

На вопрос, как Гаравский с ним познакомился, он дал ответ во время расследования, но отказывается повторить свои показания в суде.

- Смирнов предлагал вам, чтобы вы следили за другими участниками вашего подразделения? - спрашивает судья.

- Я же просил не предавать огласке эту информацию! - нервничает мужчина.

В недавно созданном специальном отряде быстрого реагирования, по словам Гаравского, он был замкомандира. Обычно его подразделение совершало «плюс-минус один выезд в две недели».

Похищение Захаренко: «Думал, с ним проведут беседу»

Когда судья переходит к событиям 7 мая 1999 года, Валерия Красовская обнимает Елену Захаренко.

Как утверждает Гаравский на суде, он не был в курсе, что Захаренко в тот день убьют, а считал, что экс-главу белорусского МВД вывезут за город и «проведут с ним беседу». Однако во время следствия Гаравский говорил другое: как следует из материалов дела, которые зачитывает судья, Гаравский понял, что это будет убийство, когда увидел в багажнике автомобиля клеенку.

«Я не знал, что в багажнике находится пленка. Когда Павличенко сказал положить тело Захаренко в авто, я открыл багажник и уже тогда увидел ее. Это ошибка перевода!» - заявляет на суде Гаравский.

Этим бывший силовик еще не раз будет объяснять несостыковки в том, что он говорил во время опроса миграционных служб, допроса у прокурора и в суде. Например, то, что пистолет, из которого был застрелен Юрий Захаренко, Гаравский сам достал из бардачка и передал командиру СОБРа Дмитрию Павличенко, после чего тот выстрелил жертве в спину. На суде экс-собровец утверждает, что Павличенко сам взял пистолет.

- То есть сегодня вы отрицаете, что вы дали пистолет убийце Захаренко?

- Это недостаток перевода.

Убийство Гончара и Красовского: «После того как их закопали, пошли домой спать»

Гаравский понял, что 16 сентября 1999 года произойдет убийство, когда Павличенко собрал именно тех, кто участвовал в задержании Захаренко, и объявил, что они «поедут задерживать одного или двух человек».

«Он спросил, готовы ли мы. Все ответили «да». Мы ждали вечера. Потом выехали в Минск, приехали по адресу общественной бани. Мы сидели в двух машинах. Павличенко попросил меня и Владимира Бутько пройтись, посмотреть, где и как мы будем проводить задержания. После того как мы осмотрели территорию, Бутько пришел и рассказал план. Павличенко сказал, что согласен. После того как мы увидели, что машина с Красовским и Гончаром тронулась, мы провели задержание. Я и Панков достали из машины Гончара, положили на землю. При разбитии стекла я уже тогда осознавал всю тяжесть преступления. Поэтому я специально разбил переносицу Гончару, чтобы пошла кровь», - рассказывает экс-силовик.

По словам Гаравского, после этого они на двух машинах направились в Бегомль и отвезли похищенных в лес.

«Павличенко сказал достать их из машины и положить на землю. После этого он подошел и выстрелил им в спину в область сердца. Через 5-10 минут он сказал их раздеть. Когда я раздевал Гончара, увидел, что у него, по-моему, на левой ноге нет большого пальца. Я запустил руку в туфлю и достал оттуда специальную стельку. После этого мы сложили все вещи в кучу. В 30 метрах уже была приготовлена яма. Мы бросили их обоих в эту яму. После того как их закопали, вышли из леса, Балынин показал, где были сожжены их вещи, кроме туфель. Обувь Павличенко сказал забросить в яму, потому что она долго горит. И мы пошли домой спать», - продолжает бывший боец СОБРа.

Судья спрашивает, как Гаравский мог видеть отсутствующий у Гончара палец на ноге, если было темно. Во время расследования обвиняемый сказал, что в ту ночь было полнолуние, теперь - что горели фары автомобиля. В Минске 16 сентября 1999 года полнолуния не было.

Что было после ухода из СОБРа? Дело о вымогательстве

Во время первого интервью в рамках процедуры получения статуса беженца подсудимый рассказал, что он прослужил в СОБРе до 2003 года, и описал участие в последней операции - задержание в одном из районов Минска. На суде выясняется, что этого происходить не могло: 24 октября 2000 года Юрий Гаравский был задержан и позже осужден на пять лет лишения свободы за вымогательство.

- Не на пять лет, а на четыре! - поправляет Гаравский.

- Из этого следует, что вы хорошо умеете рассказывать истории, - добавляет судья.

После освобождения Юрий Гаравский, по его словам, работал начальником охраны в одном из минских отелей, а позже перешел на похожую работу в ночной клуб. Спустя некоторое время бывший силовик зарегистрировал строительную компанию, говорит он суду. В Едином госреестре сведений о банкротстве до сих пор можно найти информацию о его фирме, которая была зарегистрирована в 2012 году и занималась отделочными работами.

Несмотря на то что Гаравский ушел из системы, он продолжал общаться со своими бывшими сослуживцами, которые приглашали его на встречи, рассказывает мужчина суду. В 2008 году Гаравский попал в автокатастрофу, которую сам он считает покушением.

Как Гаравский оказался в Швейцарии?

Во время следствия экс-собровец утверждал, что в 2009 или 2010 году с ним связались два человека, которые назвали себя представителями Евросоюза и предложили ему за информацию деньги. Что это за люди, суду Гаравский объяснить не может.

В 2018-м, по словам бывшего силовика, он забрался в багажник автомобиля с дипломатическими номерами, в котором его вывезли в швейцарский Базель по «зеленому коридору». Перед этим Гаравский выпил снотворное и, как утверждает, проехал, не просыпаясь, около 18 часов.

- В материалах дела указано, что вам помогли Смирнов и КГБ, потому что вы им тоже помогли. Как именно вы помогли полковнику Смирнову? - интересуется судья.

Гаравский оставляет этот вопрос без ответа, как и вопрос о связи между ним, рядовым военнослужащим, и полковником, который, по словам обвиняемого, стал «генералом КГБ».

В сентябре 2019 года Швейцария отказалась предоставить Юрию Гаравскому статус международной защиты, говорит судья. При этом было принято во внимание, что мужчина опасается за свою жизнь. Судья долго расспрашивает, испытывал ли экс-силовик страх, и выражает непонимание, почему в таком случае он дал интервью Deutsche Welle, не скрыв ни свое лицо, ни место, в котором он живет.

- Почему вы тогда снялись в этом фильме? Не пытались ли вы таким образом оказать давление на миграционную службу? - интересуется судья.

- Я хотел донести правду, несмотря на угрозу собственной жизни. Я потерял абсолютно все.

При этом в начале заседания Гаравский заявил, что сотрудник миграционной службы, «который у меня брал интервью, сказал, что я рассказал ему какую-то феню. После этого я стал искать выходы, чтобы мне поверили».

Как позже добавит бывший боец СОБРа, он дал показания в рамках расследования дела, «чтобы люди в мире узнали, что Лукашенко - диктатор, который убивал людей». Кроме того, Гаравский заявил, что в Беларуси у него остались документы, «подтверждающие участие Павличенко, Сивакова (бывший глава МВД Беларуси Юрий Сиваков. - Ред.), Лукашенко, Шеймана (экс-глава Совбеза страны Виктор Шейман. - Ред.) в преступлениях против Республики Беларусь». Вывезти их из страны он не смог, объясняет Гаравский.

Прокурор настаивает на своем обвинении

Несмотря на многочисленные противоречия между тем, что экс-силовик рассказывал во время расследования и на суде, прокурор поддерживает свое изначальное обвинение против Юрия Гаравского в многочисленных насильственных исчезновениях людей.

Как указал прокурор, подсудимый знал о своих жертвах то, чего не знали другие, и привел в пример Виктора Гончара. По данным стороны обвинения, Гончар никогда не рассказывал о своей особенности с пальцем на ноге, даже во время массажа он всегда прикрывал стопы полотенцем, но Гаравскому об этой особенности было известно. Реагируя на то, что Гаравский опасался за свою жизнь, но при этом дал интервью DW, прокурор обращает внимание, что у людей, которые участвовали в похищениях, может развиться паранойя.

Прокурор также подчеркивает, что подсудимый действовал по заказу государства - Республики Беларусь. Наказание для Гаравского он запрашивает прежнее - три года лишения свободы, два из которых - условно с испытательным сроком в четыре года.

«Если меня оставят жить в Швейцарии, то я буду работать, платить налоги, буду законопослушным гражданином. Но если Швейцария депортирует, это будет…», - заявляет бывший белорусский силовик.

На вопрос судьи, какое наказание подсудимый считает для себя справедливым, он отвечает: «Вы знаете законы Швейцарии и сами примете решение».

Во время судебного заседания Гаравский также принес извинения родным похищенных и убитых политиков, которое быстро считал с листа бумаги.

Слушание по делу продолжится утром 20 сентября.

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