В подмосковной Балашихе прогремел мощный взрыв в жилом доме 1 20.09.2023, 10:14

Есть погибшие.

В подмосковной Балашихе в одной из квартир девятиэтажного дома произошел взрыв газа, сообщает МЧС России.

«В 8.30 поступил сигнал о хлопке газовоздушной смеси в многоквартирном доме на 4 этаже в квартире по адресу: г.о. Балашиха, ул. Октябрьская д. 10», — говорится в сообщении экстренной службы.

После взрыва обрушились 3 и 4 этажи дома. По данным телеграм-канала Baza, также обрушился пятый этаж. Повреждено не менее 10 квартир, есть угроза обвала шестого этажа, уточняет телеграм-канал Mash.

Эту информацию подтвердил губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшим. На место выехал вице-губернатор по безопасности», — написал губернатор.

Жильцы первого и второго этажа смогли эвакуироваться из окон самостоятельно. Проводится эвакуация остальных жильцов дома, сообщает «112».

По предварительным данным, в результате взрыва погибли два человека, еще два пострадали, сообщает РБК со ссылкой на источник в МЧС. «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы пишет об одном погибшем и двух находящихся под завалами. К работам на месте происшествия привлечены 26 человек и восемь единиц техники.

Прокуратура Московской области начала проверку по факту случившегося. Следственный комитет России завел дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требования безопасности (ст. 238 УК).

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