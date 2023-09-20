закрыть
20 сентября 2023, среда, 10:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В подмосковной Балашихе прогремел мощный взрыв в жилом доме

1
  • 20.09.2023, 10:14
В подмосковной Балашихе прогремел мощный взрыв в жилом доме

Есть погибшие.

В подмосковной Балашихе в одной из квартир девятиэтажного дома произошел взрыв газа, сообщает МЧС России.

«В 8.30 поступил сигнал о хлопке газовоздушной смеси в многоквартирном доме на 4 этаже в квартире по адресу: г.о. Балашиха, ул. Октябрьская д. 10», — говорится в сообщении экстренной службы.

После взрыва обрушились 3 и 4 этажи дома. По данным телеграм-канала Baza, также обрушился пятый этаж. Повреждено не менее 10 квартир, есть угроза обвала шестого этажа, уточняет телеграм-канал Mash.

Эту информацию подтвердил губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшим. На место выехал вице-губернатор по безопасности», — написал губернатор.

Жильцы первого и второго этажа смогли эвакуироваться из окон самостоятельно. Проводится эвакуация остальных жильцов дома, сообщает «112».

По предварительным данным, в результате взрыва погибли два человека, еще два пострадали, сообщает РБК со ссылкой на источник в МЧС. «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы пишет об одном погибшем и двух находящихся под завалами. К работам на месте происшествия привлечены 26 человек и восемь единиц техники.

Прокуратура Московской области начала проверку по факту случившегося. Следственный комитет России завел дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требования безопасности (ст. 238 УК).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Россия ждет главного сообщения
Россия ждет главного сообщения Эль Мюрид
Простые движения
Простые движения Ирина Халип
Долгожданный гость из каратина
Долгожданный гость из каратина Владимир Халип
Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер