Генерал СБУ рассказал, что Кремль скрывает о состоянии Кадырова 20.09.2023, 10:27

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И почему информация зачекречена.

Директор Агентства реформирования сектора безопасности, генерал-майор запаса СБУ, экс-замглавы спецслужбы в 2014-2015 гг. Виктор Ягун перечислил основные причины, почему Кремль до последнего будет скрывать информацию об истинном состоянии главы Чеченской Республики РФ Рамзана Кадырова.

В эфире телемарафона он отметил, то что у Рамзана Кадырова обострились проблемы со здоровьем, можно было понять еще несколько месяцев назад, анализируя данные из разных источников. Но Россия, как любое тоталитарное государство, полностью закрывает информацию, «которая на самом деле не является какой-то ненормальной, таинственной, но такими непонятными действиями, она приводит все в некоторых местах к абсурду».

Он считает, что кремлевские власти до последнего будут скрывать информацию об истинном состоянии Кадырова, потому что «ситуация для Путина очень опасна».

«Они сами создали такой прецедент, когда Кадыров своей волей фактически удерживает регион и его отсутствие длительное время или исчезновение, может привести к взрыву. С Кадыровым все гораздо сложнее, здесь вмешивается религия. По мусульманской традиции надо хоронить день в день, до захода солнца. Или в период до заката, можно через полтора дня, если ночью это произошло. Ситуация очень критическая, они либо ищут замену, либо какой-то повод как донести эту новость до народа», - акцентировал Ягун.

Генерал-майор запаса СБУ напомнил, что власть главы Чечни держится на тотальном терроре. «Этот террор связан фактически с заложниками тех семей, тех людей, которые либо противники, либо воюют против Кадырова. Фактически подавляющее большинство Чечни, как говорят, «кровники». При чем в нескольких поколениях. Потому что, там могли быть уничтожены и дед, и папа, и сын. И уже остаются внуки, которые все равно будут помнить, кто такой Кадыров. Поэтому действительно там может полыхнуть и никакие «кадыровцы» это не смогут успокоить»,- подчеркнул Ягун.

Также Кремлю нужно время, чтобы найти адекватную кандидатуру на замену Кадырову, которая будет способна взять под контроль структуру его военного формирования.

«Это такая же ситуация как с «Вагнером», кто его возьмет, пока нашли Суровикина. Поэтому надо найти кого-то адекватного, который бы взял на себя контроль за «кадыровцами». А это на минуточку около 50 тысяч штыков, которые входят опосредованно в некоторые свои структуры, но фактически управляются из одного центра. Чтобы все понимали, штаб «кадыровцев» не в Грозном, а в 5-7 минут пешком от Кремля», - пояснил Ягун.

Генерал-майор запаса СБУ заметил, если Чечня «вспыхнет», то у российских властей не хватит сил для подавления такого взрыва неповиновения, потому что все свои войска РФ бросила на войну против Украины.

«У Кремля нет физической силы, грубо говоря, взять какую-то Росгвардию и отправить «усмирят народы». Если где-то вспыхнет, какой-то маленький городок или маленький поселок, они еще могут окружить и что-то там сделать, отдельно взятую контртеррористическую операцию, как они говорят. Если поднимается одна какая-то республика, тем более такая как Чечня, то они не способны будут что-то сделать, потому что все силы они бросили в Украину», - акцентировал Ягун.

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