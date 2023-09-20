Десять негритят Виктория Зубкова, planeta.press

20.09.2023, 10:50

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Рамзан Кадыров

Символично, что информация о Кадырове начала появляться после истории с Пригожиным.

В середине прошлой недели несколько чеченских оппозиционных каналов без ссылок на источники сообщили о том, что Рамзан Кадыров находится в коме в Центральной клинической больнице Управления делами президента РФ в Москве. А в воскресенье днем, 17 сентября, чеченский оппозиционер и правозащитник Абубакар Янгулбаев написал в своем Telegram-канале, что Кадыров умер.

Позднее в Telegram-канале Рамзана Кадырова появилось видео, как он идет по аллее и советует «всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе и привести мысли в порядок». Но дата и место съемки доподлинно не установлены, о собственном здоровье глава Чеченской Республики ничего не говорит.

Слухи о серьезных проблемах со здоровьем Кадырова ходили и раньше, но начали активно циркулировать на фоне известия о жестокой казни в октябре 2022 года экс-главы минздрава Чечни, вице-премьера и лечащего врача семьи главы Чечни Эльхана Сулейманова. Когда резко и неожиданно у Рамзана Кадырова начало ухудшаться состояние здоровья, его окружение убедило в том, что он стал жертвой отравления. Якобы Сулейманов лично делал некие инъекции главе Чечни и тот решил, что именно с ними и связано ухудшение его здоровья. Как итог, Эльхан Сулейманов в одночасье был снят с должности вице-премьера и министра здравоохранения Чечни и с тех пор его никто не видел. Ходят разговоры, что его зверски убили — закопали в землю живым.

Не исключено, что Сулейманов был инструментом в руках российских спецслужб или его просто подставили, чтобы сделать козлом отпущения в спецоперации. В России силовики часто конфликтуют между собой, но единственное, что объединяет их — ненависть к Кадырову. Они считают, что он украл у них победу во Второй чеченской войне. И их объединяет мнение, что Кадыров просто не может жить, он должен быть уничтожен, как был уничтожен его отец Ахмат.

Символично, что информация о коме и даже смерти Рамзана Кадырова началась появляться после того, как российские силовики расправились с Пригожиным, которого глава Чечни называл «дорогим БРАТОМ». По одной из версий, самолет главы ЧВК «Вагнер» был сбит ракетой одного из четырех дивизионов С-300, которые стоят неподалеку от резиденции Владимира Путина на Валдае, где и рухнул бизнес-джет ровно через месяц после мятежа. У Пригожина, как и у Кадырова была личная армия, которая подчинялась исключительно им, что продемонстрировал военный мятеж 23–24 июня. Тогда наемники практически дошли до Москвы, не встретив сопротивления. А «кадыровцы», которых отправили отбивать Ростов-на-Дону у ЧВК «Вагнер», застряли в пробке и приехали только тогда, когда Пригожин пошел на переговоры.

Интересна судьба Чечни в частности и Российской Федерации в целом после смерти Кадырова, которая, судя по слухам, случится скорее рано, чем поздно. В Чечне почти вся система управления завязана лично на Рамзана Кадырова и его приближенных. В 2022 году более 50 родственников занимали различные посты в структурах власти, спортивных комитетах, крупных госкомпаниях и даже в фермерских хозяйствах. Встанет вопрос, насколько надежны его назначенцы, насколько эффективны, смогут ли удержаться при власти.

Не исключено, что прямо сейчас идет переговорный процесс относительно преемников Рамзана Кадырова. Например, ингушский журналист Магомед Ториев считает, что лидер Чечни будет находиться в коме до тех пор, пока Кремль не решит, кто займет его должность. В качестве кандидатов рассматривают депутата Госдумы от Чеченской республики Адама Делимханова, председателя чеченского парламента Магомеда Даудова, а также вице-премьера Чечни по силовому блоку и командир отряда СОБР «Ахмат» Абузайда Висмурадова.

Наверняка, каждый из кандидатов потирает руки и жаждет власти. В то же время в Кремле хотели бы видеть больше послушания, лояльности и зависимости нового «кадырова», чего за этими кандидатами замечено не было. Но Путин непредсказуем, поэтому может назначить российского генерал-губернатора, как в Дагестане, чтобы подать это россиянам, недовольным тем, что Москва де-факто платит дань Грозному, как еще одну победу над Чеченской Республикой Ичкерия.

С другой стороны, даже конкретная договоренность Кремля с кем-либо из потенциальных лидеров не исключает продолжения определенных межклановых конфликтов в Чечне из-за потери власти. Вплоть до вооруженных столкновений. И здесь также вспоминается очень беспокойный Дагестан. Поэтому, в общем-то, есть смысл предположить, что со смертью Кадырова могут начаться серьезные проблемы в Российской Федерации, как минимум, на Кавказе. Урегулировать конфликт Москве будет нечем и некем, ведь большая часть подготовленного военного ресурса удобряет украинский чернозем.

Виктория Зубкова, planeta.press

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