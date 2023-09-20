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Шик и авангард: представлен самый роскошный Rolls-Royce Phantom

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  • 20.09.2023, 10:58
  • 1,900
Шик и авангард: представлен самый роскошный Rolls-Royce Phantom

Авто стоит около миллиона долларов.

Новый Rolls-Royce Phantom 2023 получил экстравагантную версию Pulse Edition. Создали ее в немецком тюнинг-ателье Mansory. Об этом сообщается на его официальной странице в Instagram.

Седан Rolls-Royce Phantom Pulse Edition стал интереснее на вид благодаря новым фарам, решетке радиатора и аэродинамическому обвесу. Сзади появился спойлер, а хромированные детали заменили черными. Кроме того, установили 24-дюймовые диски и карбоновый капот, а клиренс седана занижен.

Салон Rolls-Royce Phantom отделан кожей, карбоном и лакированным деревом, причем покупатель может выбрать самые безумные расцветки. На полу появились новые коврики.

Тюнинг Rolls-Royce Phantom от Mansory затронул и двигатель – отдачу 6,75-литрового V12 твин-турбо подняли до 610 л. с. и 950 Н∙м.

Mansory Pulse Edition – штучный товар, который будут выпускать только под заказ. Точная цена не сообщается, но известно, что аналогичные Rolls-Royce Phantom Mansory стоят около миллиона долларов.

Впрочем, это не самый дорогой Rolls-Royce, ведь недавно британцы презентовали модель стоимостью свыше 20 миллионов долларов.

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