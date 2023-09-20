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«Китайцы вступают в брак со славянками, потому что так дешевле»

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  • 20.09.2023, 11:14
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«Китайцы вступают в брак со славянками, потому что так дешевле»

Белоруска переехала в Китай и рассказала о жизни там.

Ханна переехала в Китай 5 лет назад. Сейчас она работает в местном клубе танцовщицей и ведет блог о своих буднях. CityDog.io поговорил с девушкой о локальных тусовках, особенностях свиданий с китайцами и о том, насколько дорого там жить.

По образованию Ханна агроном. Она училась в Белорусской государственной сельскохозяйственной академии в Горках. Во время учебы девушка начала заниматься танцами.

Переехать в Китай девушка решила примерно в тот самый период. Говорит, что причины для этого просты. Во-первых, хотелось зарабатывать хорошие деньги, а во-вторых, пожить в новом месте. Через некоторое время все получилось.

«На последнем курсе универа я вышла замуж. Примерно в то же время выиграла бесплатное обучение в одном из самых крутых танцевальных центров в Киеве. Туда надо было приехать на три месяца. Мастер-классы, встречи с танцорами, разные направления — там было все, о чем я только могла мечтать как танцовщица.

Муж был против поездки. Он не хотел переживать расстояние, не хотел оставаться без меня. По итогу я все равно поехала: выбрала себя и свои мечты. И все сделала правильно, потому что оказалось, что муж предал, когда я была в Киеве.

Вернувшись после Украины, я подумала, что хотела бы достичь большего в своей жизни. Развелась и начала думать, что делать дальше. Очень хотелось переехать в новое место: зарабатывать, узнавать новые культуры и площадки.

Многие мои знакомые начали уезжать в Китай. Для танцора на тот момент там были самые высокие зарплаты. За месяц преподавания танцев можно было получить около 1500 долларов, в Европе или Турции платили максимум 900. В Таиланде — еще меньше.

В Беларуси есть агентства, в котором занимаются подбором танцоров и отправляют их в Китай на контракты. Я направилась туда на кастинг и стала ждать хороших вариантов. Через недели две мне написал менеджер и сказал, что один из администраторов китайского клуба случайно увидел меня в каком-то видео в соцсетях и решил позвать.

Срочно нужна была девушка на подтанцовку с певицей на два месяца. Условия были хорошие, зарплата — тоже. Никакой визы оформлять в Китай не надо: это делалось по прилету. Меня особо ничего не держало в Беларуси, поэтому я подумала и решила попробовать.

Менеджер написал мне в среду, а в пятницу я уже была в Китае.

Первые пару недель у меня, конечно, было много вопросов буквально ко всему. Я часто интересовалась у себя, что я здесь делаю. Работа помогла достаточно быстро втянуться в новую среду. Сначала была подтанцовщицей на шоу у одной певицы. Помимо меня в команде были парень и девушка из России, постановщиком был преподаватель из Румынии.

Мы быстро нашли общий язык с ребятами, и через два месяца я поняла, что хочу остаться. Возвращаться в Беларусь, когда в Китае передо мной было открыто множество вакансий в танцевальной сфере, не хотелось».

О работе: «В китайских клубах не принято танцевать»

«Сейчас я живу в Циндао — это портовый город на востоке Китая. По всей стране в компании, с которой я сотрудничаю, есть сеть клубов. В одном из них я и работаю.

Конкретно в нашем клубе выступают только профессиональные танцоры. Нам нужно создать более интересную и приятную атмосферу в помещении. Мы не общаемся с гостями, не сидим с ними за столами и не пьем. Такое поведение достаточно распространено в Китае, но у нас такого нет.

График работы часто меняется, но обычно мы работаем с девяти вечера до двух ночи. За это время мы успеваем показать 5-6 шоу. Периодически может меняться график, но в договоре прописано, что именно такое количество выступлений должно быть у человека за смену.

Шоу выглядят по-разному. Иногда это фристайл для атмосферы, когда мы просто разбрасываем цветные бумажки и движемся в такт музыке. Иногда — полноценная хореография. У нас в команде есть хореографы, визажисты, люди, отвечающие за одежду и волосы. Задача же танцоров — изучить номер и показать его.

В целом тусовки в Китае отличаются от белорусских. В большинстве клубов, например, нет танцполов. Вместо них часто можно найти специальную сцену, на которой люди просто прыгают. В помещениях всегда очень шумно, потому что звуковые системы настолько объемны, что заполняют музыкой буквально все пространство со всех сторон.

Музыкальный вкус у китайцев за последнее время немного изменился. Они все больше слушают техно, транс или хаус. А еще они толпятся и стоят очень близко, поэтому вечеринки выглядят так: куча местных стоят, прижавшись друг к другу, как селедки в бочке, и шатаются под тяжелые биты.

Еще местные знают много игр, связанных с руками. В Китае на пальцах одной руки можно указать все числа от одного до десяти. Этим они довольно активно пользуются в своих развлечениях, даже когда идут в клуб. Часто вижу, как у нас под сценой пьяные китайцы рубятся в «камень, ножницы, бумагу».

На самом деле довольно сложно объяснить, как конкретно проходят тусовки в Китае. Это надо один раз увидеть».

Про китайский менталитет: «Китайцам, чтобы дойти до какого-то вывода, сразу нужно попробовать что-то сделать»

«Я на всю жизнь запомню слова одного знакомого о Китае. Он сказал: «Есть всего два варианта: ты либо принимаешь Китай полностью со всеми его особенностями и приколами, либо нет». Это действительно так. В какой-то момент приходит осознание, что здесь именно так и по-другому быть не может. Хоть убейся, но привычки и менталитет ты никак не изменишь.

Первое время часто удивлялась тому, как китайцы могут построить небоскреб буквально за несколько суток, но одновременно с этим в банальных вещах с ними может быть очень трудно.

Например, нам приходят новые костюмы. А я же знаю, какая у нас хореография. Я смотрю на это платье и сразу понимаю, что танцевать в нем не смогу. Для нас, европейцев, это нормально — сразу понимать более широко какие-то вещи. Китайцам, чтобы дойти до какого-то вывода, сразу нужно попробовать что-то сделать.

Китайцы, по моим наблюдениям, могут выполняют только одну задачу. Поначалу принять такое было сложно. В Беларуси нормально, что на одной должности ты одновременно делаешь несколько дел. В Китае все иначе. В парикмахерских, например, один ассистент моет тебе голову, другой — сушит ее, третий — подстригает волосы, а еще кто-нибудь параллельно с этим убирает мусор.

Сначала у меня был даже какой-то внутренний протест: «Зачем все усложнять, если все это может сделать один человек?» Было сложно принять такую реальность, но по итогу я свыклась».

О китайском языке: «Первое слово, которое выучиля, было «пиво»

«Я переехала с нулевым владением китайским языком. Мой максимум — простое «нихао» для приветствия. Все. В остальное время свободно говорила на английском и чувствовала себя нормально. В любой компании, куда бы ты ни пришел, точно найдется хоть один китаец, который будет разговаривать на нем. Одно из первых китайских слов, кстати, которое я выучила на месте, было «пиво». Звучит оно как «пиджио».

Какое-то время занималась с педагогом, но часто откладывала занятия из-за большой загруженности на работе. Несмотря на то что китайский язык у меня был не в приоритете, я все равно постепенно его запомнила. Даже на репетициях, если какие-то вещи повторяются по несколько раз, то автоматически учишь их. Тут можно вывозить логикой: не могут тебе говорить про бобра, если указывают на ложку.

Теперь я уже могу поговорить с таксистами на базовом уровне. Могу сказать откуда я, заказать кофе или попросить что-то в магазине. Любой разговор на минимальном уровне я тоже поддержу. На глубинные темы — вряд ли.

У самих китайцев много диалектов, поэтому они не всегда понимают друг друга. Я всегда удивляюсь этому факту: как можно требовать чего-то от иностранцев, если сами не могут разговаривать на своем же языке?

Интересно, что некоторые местные знают русский язык, так как ездили на учебу в страны СНГ. Пару раз шла по улице, и мне на чистой русском китайцы говорили «привет».

Об отношениях с китайскими парнями: «Местным намного проще и выгоднее жениться на иностранках»

«Первые три года я вообще не воспринимала китайцев в романтическом плане. Помню, в какой-то момент зависла и задумалась, а почему я, молодая и свободная девушка, никогда не была здесь на свидании. После этого скачала дейтинг-приложение. Сейчас у меня три сервиса для знакомств: Tinder, TanTan и еще один локальный китайский.

Первое свидание было с китайцем, у которого уровень английского был хуже, чем мой китайский. Ну, ничего, мы посидели, выпили кофе. Он был очень воспитан и вежлив, но вел себя как-то нагло. На первой же встрече, а у нас потом еще было пару свиданий, он уже брал меня за руку. С ним у нас никуда не продвинулось: мне было сложно понять, нравлюсь я ему просто как девушка или как иностранка.

Китайские парни, в принципе, очень рады разговаривать и заводить отношения не с китаянками. Для них в этом плане больше плюсов. Во-первых, у них есть некий кинк на иностранок: они считают, что в смешанных браках получатся более красивые дети.

Во-вторых, китаянок в Китае меньше, чем парней. Из-за этого возникает большая конкуренция. Здесь вообще очень сложно жениться на местной, потому что во многих семьях за невесту-китаянку принято платить выкуп. Славянки же ничего такого не требуют, поэтому на них чаще и охотятся китайцы.

Китаянки, в свою очередь, очень инфантильные, я бы так сказала. Они знают, что их в любом случае выберут. Как-то парень-китаец выбирал мне в подарок термос и присылал фото разных вариантов: на всех были какие-то зайчики, котики, розовые сердечки. Я ему говорю, что мне не пять лет, зачем мне такое. А он привык, что женщины здесь выбирают нечто подобное».

Сколько стоит жизнь: «В пандемию жила на 28 долларов в неделю»

«Сейчас я живу в центре города в двухуровневой квартире с другими танцорами. Жилье нам снимает компания. Нам не нужно за него платить, поэтому я даже не знаю, сколько оно стоит. Наверное, в летний сезон, чтобы снять студию в моем районе, нужно будет минимум 3500 юаней, то есть примерно 480 долларов.

Я очень часто завтракаю в разных кафе, могу спускать на это много денег. Здесь много небольших ресторанов, и везде действует доставка, поэтому готовить дома совсем не обязательно. И стоит недорого: огромная порция пельменей в подобном месте будет стоить около 2,5 долларов.

В период пандемии я могла спокойно жить на 200 юаней (это около 28 долларов) в неделю, и мне было комфортно. Теперь же на еду, учитывая рестораны, нужно минимум около 2000 юаней (это 300 долларов). Если готовить дома, то 1000 юаней (примерно 130 долларов) будет более чем достаточно».

О будущем: «Возвращаться в Беларусь не планирую»

«Пока я не хочу возвращаться в Беларусь. У меня в планах путешествовать: побывать в разных местах Азии, больше писать об этом в блоге, развиваться в танцах. Относительно недавно только закончилась пандемия, и перемещаться по стране стало намного проще. Теперь буду пользоваться этой возможностью».

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