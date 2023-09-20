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Россия заставила Лукашенко отказаться от китайских технологий в ракетостроении?

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  • 20.09.2023, 11:17
  • 2,972
Россия заставила Лукашенко отказаться от китайских технологий в ракетостроении?

Диктатор рассказал, что Беларусь перешла на российские технологии.

Вчера на встрече с губернатором Краснодарского края России Вениамином Кондратьевым Лукашенко упомянул создаваемую в Беларуси «серьезную ракету».

Он также признался, что Беларусь перешла с китайских на российские технологии в ракетостроении.

В 2020 году сообщалось, что к сентябрю 2020 года должен появиться первый опытный образец отечественной ракеты. Тогда Лукашенко заявил, что Россия противодействует созданию такого вооружения.

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