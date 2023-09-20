В России разбился истребитель-бомбардировщик Су-34 9 20.09.2023, 11:21

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Крушение произошло в Воронежской области.

20 сентября в Воронежской области России потерпел крушение истребитель-бомбардировщик Су-34. Экипаж катапультировался.

«20 сентября 2023 года в Воронежской области около 10:00 при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-34. Экипаж самолета в составе двух человек катапультировался и эвакуирован на аэродром базирования. Угрозы их здоровью нет», – сообщает Минобороны России.

Полет выполнялся без боекомплекта. Крушение произошло вдали от населенных пунктов.

Позже стало известно, что предварительной причиной падения истребителя Су-34 стал отказ левой стойки шасси.

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