Лодка, перегруженная клюквой, пошла ко дну в Столинском районе 1 20.09.2023, 11:39

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Погиб мужчина.

В Столинском районе затонула лодка сборщиков клюквы. Пропал мучжина.

Как сообщили в СК, 19 сентября супруги 40 и 45 лет вместе с 52-летним знакомым собирали клюкву на болоте. Вернуться к берегу они решили на лодке.

Сборщики погрузили в нее несколько мешков с ягодами и сели сами. В итоге лодка не выдержала груза и пошла ко дну. Потерпевшие «крушение» были вынуждены добираться до берега вплавь около 300 метров. При этом 52-летний мужчина решил к тому же не расставаться с добычей.

«Супруги смогли доплыть до берега, а их знакомый пропал из виду. В настоящее время проводятся поисковые мероприятия», – рассказали в Следственном комитете.

Проводится проверка.

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