Ученые нашли связь между зарплатой и здоровьем сердца у мужчин 20.09.2023, 11:49

У женщин исследователи не выявили значимых корреляций.

Исследователи из Университета Квебека изучили совокупное влияние стресса на работе и низкой оплаты труда на здоровье сердечно-сосудистой системы. Совокупный эффект напряжения на работе и дисбаланса между усилиями и вознаграждением аналогичен влиянию ожирения на риск развития ишемической болезни сердца у мужчин. У женщин исследователи не выявили значимых корреляций, пишет «Хайтек».

Ученые изучили данные почти 6 500 государственных служащих (белых воротничков) из Канады. В выборку вошли 3 118 мужчин и 3 347 женщин из Квебека. Участники занимали руководящие, профессиональные, технические и офисные должности. Средний возраст составлял около 45 лет. На момент начала исследования у участников не было диагностированных заболеваний сердца. Исследователи анализировали данные о здоровье на протяжении 18 лет, с 2000 по 2018 год.

Ученые проанализировали данные о заболевания сердечно-сосудистой системы из медицинских карточек участников. Кроме того, все работники регулярно проходили анкетирование для оценки уровня стресса на работе и дисбаланса в оплате труда.

Исследователи относили к стрессовым условиям на работе высокие требования и ограниченные возможности для контроля. Первый фактор включает в себя большую рабочую нагрузку, сжатые сроки и множество обязанностей, в то время как низкий контроль означает, что сотрудник не имеет права голоса при принятии решений и о том, как он выполняет свои задачи.

Дисбаланс в оплате труда определяли на основе самооценки респондентов. Он «возникает, когда сотрудники вкладывают большие усилия в свою работу, но воспринимают вознаграждение, которое получают взамен – например, зарплату или признание – как недостаточные или несоответствующие затраченным усилиям», пишут ученые.

У мужчин, заявивших, что они испытывали либо напряжение на работе, либо дисбаланс усилий и вознаграждения, риск сердечно-сосудистых заболеваний увеличился на 49% по сравнению с теми, кто был удовлетворен оплатой и не испытывал серьезного стресса. У тех, кто сталкивался с двумя факторами сразу, риск возрастал в два раза.

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