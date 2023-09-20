закрыть
20 сентября 2023, среда, 11:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые нашли связь между зарплатой и здоровьем сердца у мужчин

  • 20.09.2023, 11:49
Ученые нашли связь между зарплатой и здоровьем сердца у мужчин

У женщин исследователи не выявили значимых корреляций.

Исследователи из Университета Квебека изучили совокупное влияние стресса на работе и низкой оплаты труда на здоровье сердечно-сосудистой системы. Совокупный эффект напряжения на работе и дисбаланса между усилиями и вознаграждением аналогичен влиянию ожирения на риск развития ишемической болезни сердца у мужчин. У женщин исследователи не выявили значимых корреляций, пишет «Хайтек».

Ученые изучили данные почти 6 500 государственных служащих (белых воротничков) из Канады. В выборку вошли 3 118 мужчин и 3 347 женщин из Квебека. Участники занимали руководящие, профессиональные, технические и офисные должности. Средний возраст составлял около 45 лет. На момент начала исследования у участников не было диагностированных заболеваний сердца. Исследователи анализировали данные о здоровье на протяжении 18 лет, с 2000 по 2018 год.

Ученые проанализировали данные о заболевания сердечно-сосудистой системы из медицинских карточек участников. Кроме того, все работники регулярно проходили анкетирование для оценки уровня стресса на работе и дисбаланса в оплате труда.

Исследователи относили к стрессовым условиям на работе высокие требования и ограниченные возможности для контроля. Первый фактор включает в себя большую рабочую нагрузку, сжатые сроки и множество обязанностей, в то время как низкий контроль означает, что сотрудник не имеет права голоса при принятии решений и о том, как он выполняет свои задачи.

Дисбаланс в оплате труда определяли на основе самооценки респондентов. Он «возникает, когда сотрудники вкладывают большие усилия в свою работу, но воспринимают вознаграждение, которое получают взамен – например, зарплату или признание – как недостаточные или несоответствующие затраченным усилиям», пишут ученые.

У мужчин, заявивших, что они испытывали либо напряжение на работе, либо дисбаланс усилий и вознаграждения, риск сердечно-сосудистых заболеваний увеличился на 49% по сравнению с теми, кто был удовлетворен оплатой и не испытывал серьезного стресса. У тех, кто сталкивался с двумя факторами сразу, риск возрастал в два раза.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Россия ждет главного сообщения
Россия ждет главного сообщения Эль Мюрид
Простые движения
Простые движения Ирина Халип
Долгожданный гость из каратина
Долгожданный гость из каратина Владимир Халип
Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер