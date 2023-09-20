Украинский спецназ уничтожил уникальную пушку «МСТА-Б» со снарядами «Краснополь» под Бахмутом

Украинский спецназ уничтожил уникальную пушку «МСТА-Б» со снарядами «Краснополь» под Бахмутом3
- 20.09.2023, 12:30
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Один такой снаряд стоит $40 тысяч.
Бойцы Сил специальных операций Украины (УСО) уничтожили российскую пушку «МСТА-Б» со снарядами «Краснополь». Один такой снаряд стоит 40 тысяч долларов.
Об этом сообщает Telegram-канал ССО.
Это еще одна успешная операция по поиску, идентификации цели и корректировке огня от тактической группы «Медоиды» 3-го отдельного полка ССО.
«В результате удачного взаимодействия операторов ССО и артиллерии Сил обороны, эта тщательно замаскированная цель была поражена на Бахмутском направлении», - говорится в сообщении.
Что известно о снарядах «Краснополь»
Снаряд «Краснополь» имеет реактивный двигатель и поражает бронированную цель с помощью лазерной наводки, позволяющей подсветить цель в зависимости от времени суток и ее размера на расстоянии до 20 км. Рыночная стоимость такого снаряда составляет 40 тысяч долларов.