Минобороны Азербайджана рассказало об условиях капитуляции Нагорного Карабаха
- 20.09.2023, 12:29
Незаконные формирования расформировываются.
Минобороны Азербайджана сообщает, что договоренность о приостановлении антитеррористических мероприятий достигнута на следующих условиях:
Расположенные в Карабахском районе формирования вооруженных сил Армении и незаконные вооруженные формирования складывают оружие.
Они оставляют боевые позиции и воинские посты и полностью разоружаются, покидают территорию Азербайджана.
Незаконные формирования расформировываются.
Параллельно сдаются все вооружение и тяжелая техника.
Ранее, как сообщал сайт Charter97.org, армянские военные из Нагорного Карабаха заявили о прекращении огня.