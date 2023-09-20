Минобороны Азербайджана рассказало об условиях капитуляции Нагорного Карабаха 20.09.2023, 12:29

Незаконные формирования расформировываются.

Минобороны Азербайджана сообщает, что договоренность о приостановлении антитеррористических мероприятий достигнута на следующих условиях:

Расположенные в Карабахском районе формирования вооруженных сил Армении и незаконные вооруженные формирования складывают оружие.

Они оставляют боевые позиции и воинские посты и полностью разоружаются, покидают территорию Азербайджана.

Незаконные формирования расформировываются.

Параллельно сдаются все вооружение и тяжелая техника.

Ранее, как сообщал сайт Charter97.org, армянские военные из Нагорного Карабаха заявили о прекращении огня.

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