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В центре Минска нашли место для очень необычного черного здания

  • 20.09.2023, 12:45
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В центре Минска нашли место для очень необычного черного здания

Что это за объект?

В самом центре столицы, в границах улиц Киселева — Максима Богдановича — Коммунистическая — Старовиленская, может появиться новое необычное здание. По этому поводу устроили общественное обсуждение.

Сайт onliner.by рассказал, как будет выглядеть объект, сколько там будет этажей и для кого его хотят возвести.

Здание задумали переменным в высоту — от пяти до семи этажей, еще два этажа будут подземными.

Назначение — административное, заказчик — «Белэнергострой». В новом здании хотят расположить офисы управляющей компании (на четвертом — седьмом этажах), некоммерческий обучающий центр для подготовки кадров (на третьем), конференц-зал (на втором). На первом запланировали кафе на 30 человек и выставку достижений предприятия.

Разработчик проекта — архитектурная студия «Арх-Нуво».

Место для строительства нашли здесь: это участок площадью примерно 0,46 гектара между адресами: Киселева, 60 и 61а, Богдановича, 35, Коммунистическая, 44, Старовиленская, 54. Строения, которые сейчас есть на пятне застройки, снесут.

Вот прорисовки, как объект будет вписан в окружающую застройку.

Въезд на территорию хотят организовать с улицы Киселева, главный вход будет со стороны внутреннего двора.

Вот еще некоторые параметры объекта: общая площадь здания 9840 «квадратов», паркинга — 3730 кв. м, вместимость последнего — 98 машино-мест.

Общественное обсуждение по проекту стартует уже сегодня, 20 сентября, продлится по 4 октября (в это же время принимаются замечания и предложения).

С проектными материалами можно ознакомиться на сайте администрации Центрального района и в фойе ее первого этажа. Презентовать проект объекта будут только в электронном виде.

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