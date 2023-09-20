В центре Минска нашли место для очень необычного черного здания
- 20.09.2023, 12:45
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Что это за объект?
В самом центре столицы, в границах улиц Киселева — Максима Богдановича — Коммунистическая — Старовиленская, может появиться новое необычное здание. По этому поводу устроили общественное обсуждение.
Сайт onliner.by рассказал, как будет выглядеть объект, сколько там будет этажей и для кого его хотят возвести.
Здание задумали переменным в высоту — от пяти до семи этажей, еще два этажа будут подземными.
Назначение — административное, заказчик — «Белэнергострой». В новом здании хотят расположить офисы управляющей компании (на четвертом — седьмом этажах), некоммерческий обучающий центр для подготовки кадров (на третьем), конференц-зал (на втором). На первом запланировали кафе на 30 человек и выставку достижений предприятия.
Разработчик проекта — архитектурная студия «Арх-Нуво».
Место для строительства нашли здесь: это участок площадью примерно 0,46 гектара между адресами: Киселева, 60 и 61а, Богдановича, 35, Коммунистическая, 44, Старовиленская, 54. Строения, которые сейчас есть на пятне застройки, снесут.
Вот прорисовки, как объект будет вписан в окружающую застройку.
Въезд на территорию хотят организовать с улицы Киселева, главный вход будет со стороны внутреннего двора.
Вот еще некоторые параметры объекта: общая площадь здания 9840 «квадратов», паркинга — 3730 кв. м, вместимость последнего — 98 машино-мест.
Общественное обсуждение по проекту стартует уже сегодня, 20 сентября, продлится по 4 октября (в это же время принимаются замечания и предложения).
С проектными материалами можно ознакомиться на сайте администрации Центрального района и в фойе ее первого этажа. Презентовать проект объекта будут только в электронном виде.