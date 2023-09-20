Британская разведка: Российская оборона под Бахмутом «просела»1
- 20.09.2023, 12:50
- 2,132
ВСУ близки к контролю над ключевой «артерией» для снабжения города.
Освобождение Силами обороны Украины Клещеевки и Андреевки в Донецкой области приблизило украинские войска к дороге Т 0513, одному из ключевых путей снабжения Бахмута с юга.
Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Британии, опубликованном в среду, 20 сентября.
Однако разведчики отмечают, что российские оккупанты продолжают контролировать железнодорожные пути, которые пролегают вдоль насыпи между Клещеевкой и Т 0513, создавая готовое к обороне препятствие.
По данным отчета, именно передислокация российских воздушно-десантных войск из Бахмута в Запорожье могла ослабить оборону РФ вокруг Бахмута.
17 сентября Силы обороны Украины освободили Клещиевку на Бахмутском направлении.
По словам начальника пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Ильи Евлаша, контроль над Клещеевкой позволяет создать плацдарм для дальнейшего освобождения временно оккупированных территорий востока Украины.
Об освобождении Андреевки впервые стало известно 14 сентября. В ISW назвали деоккупацию Клещеевки и Андреевки «тактическими достижениями стратегического значения».