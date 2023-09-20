Белорусских водителей ждут новые изменения 3 20.09.2023, 12:51

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В некоторых случаях водительское удостоверение будет считаться недействительным.

В Беларуси снова хотят изменить закон о дорожном движении. Соответствующий законопроект 19 сентября в первом чтении утвердили в «парламенте». На вчерашнем заседании депутатов заместитель начальника ГАИ МВД Александр Занимон дал разъяснения по ожидаемым изменениям.

В законопроекте есть положение, по которому в некоторых случаях водительское удостоверение будет считаться недействительным. Заместитель начальника ГАИ МВД Беларуси Александр Занимон отметил, что если норма будет принята, то физическое изъятие документа не потребуется, к тому же это трудно будет реализовать (например, если человек умер или пропал). По его словам, ГАИ иногда сталкивалась со случаями, когда человек использовал чужие водительские права, но такие случаи единичны.

— Вводить изъятие водительских удостоверений в какие-то правовые рамки нерационально. Мы потратим гораздо больше административного ресурса для того, что принять меры к их изъятию, чем получим от этого положительные результат, — объяснил Александр Занимон.

Замначальника республиканского ГАИ заявил, что их ведомство все больше переходит в мир цифровизации и отказывается от ряда неудобных для граждан и госорганов процедур. Он напомнил, что раньше водитель обязан был иметь многие документы при себе, но сейчас от этого требования отходят, потому что есть возможность проверить многие сведения из информационных систем. Также уже нет необходимости физически изымать водительские удостоверения у людей, которые лишены прав управления, об этом делают отметку в базе ГАИ и при необходимости к ней можно обратиться в любое время.

Также Александр Занимон рассказал о том, как люди пользуются возможностью сдавать экзамен по вождению на авто с автоматической КПП, эту норму приняли в 2022 году.

— Количество желающих на получения права управления авто с коробкой-автомат не так уж много. За год действия закона ГАИ выдала около 120 таких водительских удостоверений. Все же наши люди консервативны, считают, что если учились вождению на «механике», то лучше и права такие получить, неизвестно, как жизнь изменится.

По данным ГАИ, около 70% автошкол страны предоставляют возможность учиться вождению на авто с АКПП. Занимон считает, что эта услуга в автошколах будет развиваться.

— Сейчас мы вносим изменения, чтобы урегулировать вопрос обучения и возможности сдачи экзаменов на механической и автоматической КПП. Возможно, для кого-то здесь был тормоз.

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