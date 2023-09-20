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Двухдневная война

  • Телеграм-канал «Можем объяснить»
  • 20.09.2023, 13:23
  • 1,360
Двухдневная война

«Третья Карабахская» завершилась капитуляцией непризнанной «НКР».

Власти непризнанной «Нагорно-карабахской республики» («НКР») приняли предложение российских миротворцев о прекращении огня, сообщают армянские СМИ. Перемирие должно вступить в силу в 13:00.

В Степанакерте — столице «НКР» — признали «центральную власть» Азербайджана. Армия «НКР» будет расформирована, тяжелая техника — выведена. Фактически это означает капитуляцию «НКР» и признание суверенитета Азербайджана над Нагорным Карабахом.

Вот хроника двухдневной войны:

На фоне отказа Армении и России вмешиваться в конфликт, азербайджанская армия объявила о быстром прорыве обороны на линии соприкосновении и уничтожении очагов сопротивления армии «НКР».

Основные боевые действия развернулись на востоке непризнанной республики, военные Азербайджана двигались в сторону городов Мартуни и Аскеран. В боях погиб мэр Мартуни — второго по численности города после Степанакерта.

Ночью и утром обстреливали Степанакерт – судя по видео, в городе повреждены множество домов и автомобилей.

Погибли 32 человека, более 200 ранены – сообщили в офисе омбудсмена Армении. Там также обвинили Азербайджан в обстреле автомобилей российских миротворцев, которые пытались эвакуировать женщин и детей из «НКР». Премьер Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в намерении провести «этническую чистку» в Карабахе.

Армянский политолог Рубен Меграбян так объяснил «МО» отказ Москвы вмешаться на этот раз в конфликт, который уже вызвал волну протестов в Ереване: «Москва получит возможность осуществить переворот в Армении. Ей нужны марионетки».

«НКР» была провозглашена 2 сентября 1991 года на совместной сессии Нагорно-Карабахского областного и Шаумяновского районного Советов народных депутатов Азербайджанской ССР в границах Нагорно-Карабахской автономной области и Шаумяновского района. На карте РБК зеленым выделена территория Карабаха, отошедшая Азербайджану после войны 2020 года, желтым — территория НКР, сохранившая тогда независимость.

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