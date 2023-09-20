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Лукашенковский пропагандист пытается проникнуть в круги независимых журналистов

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  • 20.09.2023, 13:53
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Лукашенковский пропагандист пытается проникнуть в круги независимых журналистов
Герман Напольский

Напольский несколько раз посещал Вильнюс и Варшаву.

Лукашенковский пропагандист Герман Напольский, автор публикаций в «Минской правде», пытается проникнуть в круги независимых журналистов в Вильнюсе и Варшаве, сообщает БАЖ.

По информации БАЖ, за последние несколько месяцев Напольский несколько раз посещал Вильнюс и Варшаву, целенаправленно предлагал журналистам негосударственных СМИ в эмиграции встречи, просил их оказать разного рода услуги.

С марта 2022 года Напольский печатается в «Минской правде».

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