Лукашенковский пропагандист пытается проникнуть в круги независимых журналистов

Лукашенковский пропагандист пытается проникнуть в круги независимых журналистов1
- 20.09.2023, 13:53
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Напольский несколько раз посещал Вильнюс и Варшаву.
Лукашенковский пропагандист Герман Напольский, автор публикаций в «Минской правде», пытается проникнуть в круги независимых журналистов в Вильнюсе и Варшаве, сообщает БАЖ.
По информации БАЖ, за последние несколько месяцев Напольский несколько раз посещал Вильнюс и Варшаву, целенаправленно предлагал журналистам негосударственных СМИ в эмиграции встречи, просил их оказать разного рода услуги.
С марта 2022 года Напольский печатается в «Минской правде».