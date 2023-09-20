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Под Севастополем разгромлена воинская часть РФ

  • 20.09.2023, 14:24
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Под Севастополем разгромлена воинская часть РФ

Над базой оккупантов после ракетной атаки поднимается дым.

Взрывы прогремели в районе оккупированного Севастополя днем 20 сентября. В сети сообщают о «прилете» по воинской части оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал «Крымский ветер».

Как отмечают местные жители, в населенном пункте Верхнесадовое был замечен дым. Там расположена российская воинская часть.

У этого населенного пункта находится запасной командный пункт Черноморского флота России, пишет канал «Крым. Реалии».

Представитель украинской военной разведки Андрей Юсов в комментарии изданию «Бабель» подтвердил ракетную атаку по местам дислокации техники оккупантов в Крыму. Более подробную информацию о последствиях ударов он пообещал обнародовать позже.

Напомним, сегодня после 12:00 в оккупированном Инкермане заметили дым. Оккупанты включили дымовую завесу. Местные паблики отмечают, что в Инкермане находится главная нефтебаза Черноморского флота РФ.

Позже в районе Севастополя раздались взрывы. Оккупационные власти заявили о работе ПВО. По их словам, вблизи населенных пунктов Верхнесадовое и Кача якобы упали сбитые дроны, там возникли пожары.

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