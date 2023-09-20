В ЦУМе 73-летняя минчанка ножницами порезала шубы на 13,5 тысячи рублей 2 20.09.2023, 14:25

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Пенсионерка специально испортила дорогую одежду.

В Минске судили 73-летнюю пенсионерку, которая специально испортила дорогую одежду в ЦУМе, пишет агентство «Минск-Новости».

Преступление минчанка совершила еще в мае 2023-го. В тот день женщина пришла в отдел меха и верхней одежды в минском ЦУМе и задумала украсть понравившиеся ей жакет и пальто. Однако, чтобы ее не остановили, она сначала срезала ножницами с вещей противокражные клипсы. Срезая клипсы, пенсионерка испортила вещи и, решив, что порезанная одежда ей не нужна, попыталась незаметно уйти из магазина, но ее остановили продавцы. Ущерб превысил 13,5 тысячи белорусских рублей.

В прокуратуре пояснили, что ранее к уголовной ответственности пенсионерка не привлекалась. А также отметили, что фигурантка страдает психическим расстройством. Обвинили подозреваемую в умышленном уничтожении чужого имущества, повлекшем причинение ущерба в крупном размере (ч.2 ст.218 Уголовного Кодекса Беларуси). Также отмечается, что в момент совершения преступления она могла сознавать характер и опасность своих действия, руководить ими, но однако не могла в полной мере сознавать их значение.

- По своему психическому состоянию гражданка не способна самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном процессе, поэтому обеспечена защитником, - прокомментировали в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в суд.

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