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Россию понесло

  • Максим Розумный
  • 20.09.2023, 14:42
  • 3,686
Россию понесло
Рамзан Кадыров

Что может означать возможная смерть Кадырова

Если слухи о смерти Кадырова вскоре подтвердятся, то это событие уже станет звеном событий, в которых трудно не заметить определенной логики. Смерть (реальная или притворная) Пригожина, арест Гиркина, введение цензуры для «военкоров» составляют с гипотетической смертью Кадырова ту закономерность, которую трудно назвать иначе, чем «расправа над врагами». Это вполне в стиле мафиозной верхушки РФ. Только дело в том, что это все – не враги Путина.

Это все – враги Шойгу и возглавляемого им клана военных (плюс, предположительно, ВПК).

Если это правда, если Шойгу у всех на глазах расправляется со своими врагами, то либо он получил на это санкцию от «первого”, либо действует без такой санкции. В обоих случаях, борьба кланов в российской власти выходит на тот уровень, когда государство окончательно превращается в фикцию.

Собственно, в данном случае, речь идет не столько о наступлении, сколько о реванше. Сначала ФСБ откровенно подставило армейцев с планировкой СВО, сделав из них посмешище. Потом то же ФСБ сделало Шойгу и Герасимова ничтожествами в глазах российского общества – руками Пригожина, Гиркина и др. они переманили на свою сторону даже Суровикина и некоторых других армейских генералов.

Поэтому, Шойгу не оставалось ничего другого, как начать действовать. Жестко. Руками ГРУ, в том числе.

А Кадыров… Ну, его военные РФ всегда ненавидели.

Что это значит для нас? Как минимум, затягивание войны на неопределенный срок. Шойгу и Герасимову надо, чтобы поддержка армии в обществе сохранялась, а это возможно лишь на фоне «героических» военных действий. Плюс им надо, чтобы забылся позор первых месяцев войны. Плюс военные действия – это высокий уровень бюджетного финансирования (которое, скорее всего, и не поделили между собой Шойгу с Пригожиным).

Долгая война – это, конечно, плохо. Но каждый месяц войны углубляет экономическую, политическую и социальную пропасть, в которую падает РФ. А то, что Шойгу открыто расправляется со своими внутренними противниками а также открыто обнимается с одиозным руководителем КНДР лишь подтверждает диагноз.

Россию понесло.

Максим Розумный, «Фейсбук»

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