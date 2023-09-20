Дело Гаравского: белорусским силовикам пора приготовиться 3 20.09.2023, 14:50

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Юрий Гаравский

Фото: DW

Правосудие восторжествует.

В суде швейцарского кантона Санкт-Галлен завершился второй день суда над белорусским экс-спецназовцем Юрием Гаравским, которого обвинили в причастности к похищению и убийству политических оппонентов Александра Лукашенко.

Бывшего спецназовца судят в рамках универсальной юрисдикции. В соответствии с этим принципом каждое государство имеет право (а в некоторых случаях – обязано) преследовать и передавать своим судам лиц, совершивших особо опасные преступления против интересов международного сообщества, независимо от места совершения этого преступления или гражданства. Универсальная юрисдикция в определяющей степени основывается на природе преступления, нежели на гражданстве лица.

В течение последнего десятилетия количество дел, равно как и количество приговоров в рамках универсальной юрисдикции в разных странах мира, постоянно растет. Сайт Charter97.org вспомнил самые громкие процессы.

Пиночет и конец практики «иммунитета тиранов»

Самым известным примером применения механизма универсальной юрисдикции является дело чилийского диктатора Аугусто Пиночета, арестованного в Великобритании по запросу Испании в связи с обвинениями в совершении геноцида и пыток в Республике Чили.

Пиночет правил 17 лет, пока не оставил «трон» в 1990 году, назначив себя «напоследок» пожизненным сенатором, оставив за собой пост главнокомандующего вооруженными силами Чили. Во время правления генерала были уничтожены тысячи чилийцев. Среди жертв оказались и граждане других государств.

В конце 1998 года детективы британского Скотланд-Ярда, действуя в соответствии с ордером испанского офиса Интерпола, арестовали чилийского сенатора, пребывавшего в одной из частных клиник Лондона, где он восстанавливал силы после операции.

Престарелый Пиночет на судебном заседании

Факт ареста Пиночета международное сообщество оценило как решительное прекращение практики «иммунитета тиранов». Бывшие диктаторы, ответственные за массовые убийства и преступления против человечества, утратили возможность чувствовать себя безопасно, купив на награбленные деньги виллу в теплых краях или наслаждаясь властью в своих странах, в которых еще недавно репрессировали своих сограждан.

Стоит отметить, что по обвинению в нарушении прав человека в годы диктатуры генерала Аугусто Пиночета к судебной ответственности были привлечены более сотни бывших военных и полицейских.

Приспешники Асада искали «убежище», а нашли правосудие

Конфликту и полномасштабной гражданской войне в Сирии в 2011 году предшествовали массовые протесты. Они сопровождались систематическими пытками, которые в основном проводились сирийскими спецслужбами — представителями государства.

В 2021 году суд немецкого города Кобленц приговорил бывшего агента сирийской секретной полиции Еяда А. к 4,5 годам лишения свободы за соучастие в преступлениях против человечества в Сирии. Это первый в Германии случай, когда суд за пределами Сирии вынес решение о пытках, применяемых режимом правителя Сирии Башара Асада. Прокуроры утверждали, что 44-летний мужчина доставил не менее 30 антиправительственных протестующих в тайные тюрьмы возле Дамаска в 2011 году, известные как Аль-Хатиб, или «отделение 251», где их пытали.

Эйяд А. во время оглашения приговора

Бывшему полковнику сирийских спецслужб Анвару Раслану, игравшему ведущую роль в подавлении политического инакомыслия при режиме Башара Асада, повезло меньше.

Раслан «дезертировал» из правительства Асада, а в декабре 2012 года его вместе с семьей нелегально переправили в Иорданию. В 2014 году он переехал в Германию и тогда же получил политическое убежище. Анвар жил в приюте для беженцев в Берлине. Он не поменял свое имя, но в итоге его узнали другие сирийцы, в том числе — и сторонники оппозиции. В 2015 году Раслан обратился за помощью к полиции Берлина, так как считал, что за ним ведут слежку сирийские и российские спецслужбы. Сообщается, что сведения о своей деятельности в Сирии Раслан сам рассказал немецким чиновникам.

Анвар Раслан в суде в Кобленце

Его признали виновным по 27 пунктам в убийствах, изнасилованиях и сексуальных домогательствах, а также пытках не менее четырех тысяч заключенных. За свои преступления Раслан был приговорен к пожизненному заключению.

Семейное дело: как Чаки Тэйлор помогал отцу строить диктатуру

В октябре 2008 года американский суд впервые применил закон, предусматривающий уголовную ответственность граждан страны за пытки, совершенные за пределами США. При въезде в США в марте 2006 года был задержан сын бывшего президента Либерии Чарльза Тейлора - Чаки Тейлор. Заполняя анкету для продления паспорта он попытался скрыть свое истинное происхождение и указал неверные данные о своем отце.

Чаки и его отец

Чаки руководил на родине своего отца элитным подразделением «Силы демона». Основной задачей входивших в него военнослужащих было выявление противников режима либерийского диктатора и решительное подавление любых действий оппозиции. Особую жестокость бойцы Чаки Тэйлора проявили при подавлении мятежа, который начался в 1999 году. Как рассказывали свидетели на процессе в Майами, Чаки Тэйлор лично или в сговоре с другими преступниками расстреливал людей, заключил несколько человек в яму, выкопанную в земле, обжигал и пытал электрическим током задержанных.

Тейлор-младший был признан виновным в пытках и других злодеяниях, совершенных им в Либерии, и приговорен федеральным судом Майами (штат Флорида) к 97 годам тюремного заключения.

Белорусским силовикам приготовиться

Хоть в Минске так и не возбудили ни одного дела по факту пыток и насилия со стороны силовиков, ряд европейских стран начали свои расследования против представителей спецслужб и самого Лукашенко. Универсальная юрисдикция заполняет пробел, оставшийся там, где другие, более базовые доктрины юрисдикции не обеспечивают основы для национального судопроизводства. Данный механизм позволяет воспрепятствовать тому, чтобы лица, совершившие тягчайшие преступления, нашли где-либо безопасное убежище. И суд над Гаравским — прямое тому подтверждение.

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