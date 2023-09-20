«В месяц на жилье – 120 долларов, на еду – 50» 5 20.09.2023, 15:04

2,284

Минчанка переехала в Индию и рассказывает, сколько стоит жизнь на Гоа.

В рубрике «Сколько стоит жить» на сайте citydog.io белорусы из разных стран рассказывают о ценах в местах, куда они переехали. На этот раз Валентина рассказала об Индии, куда переехала почти год назад.

Валентина прилетела в Индию после Нового года. Девушка уволилась с нелюбимой работы в Минске и практически сразу же купила билеты в Индию. Выбор страны был неслучайным: на тот момент там уже какое-то время находился ее парень.

Маршрут был сложным: Минск – Баку (Азербайджан) – Шарджа (ОАЭ)- Мумбаи (Индия) – Moпа (Гоа). За все перелеты Валя отдала около 600$.

Работа: можно подрабатывать на съемках, на кухне в ресторане или на священных обрядах

– В Индию я взяла около 600–700$ на карте и 30$ наличкой. Этих денег на Гоа спокойно хватит на три месяца жизни без работы. Однако при желании можно было подрабатывать и на месте. Как оказалось, тут занятие себе может найти абсолютно любой, несмотря на пол и возраст.

Некоторые пожилые люди зарабатывают здесь приготовлением домашней еды: пирожки, пюре, борщи, голубцы – все это расходится на ура. На съемки тоже часто ищут возрастных людей, а платят им больше.

Здесь много возможностей сняться в фильме, клипе или рилсе для Instagram. Там обычно не только платят, но и кормят. В среднем за одни 12-часовые съемки готовы человеку заплатить около 40$. Разбежка по оплате зависит от агента, роли, наличия разных планов и фраз. Она может варьироваться в среднем от 25$ до 200$ в день, иногда более.

Кроме того, ищут людей для участия в экзотических обрядах. Один из них – пуджа-обряд. В нем все негативные энергии рода (проклятия, несчастья, болезни и т.д.) выливаются на другого человека. Оплата – около 3000$ за сеанс. Для тех, кто в это не верит, – отличный способ заработать без папиков и мамиков.

Мы с парнем работали на площадке для мероприятий. Парень занимался электрикой, а я была помощницей бармена. Ездила как пати-девчонка в клуб, где мне просто нужно было танцевать в свободном стиле. За 4-5 часов платят около 30$. В качестве бонуса – бесплатные проходки в клуб для друзей.

Медицина: низкие цены на лекарства и достаточно высокое качество обслуживания

– Познакомиться с клиниками в Гоа мне пришлось после того, как я однажды неудачно поела: один орешек оказался сильнее моего зуба. В местных чатах мне быстро подсказали хорошую стоматологию, и на следующий день мы поехали туда с парнем.

Клиника эта была частная: новый ремонт и англоговорящие сотрудники, которые сразу заполняют анкету о наличии аллергий и заболеваний. В кабинете была очень приятная молодая специалистка. Снимок зуба мне сделали прямо там же, на кресле. Меня это впечатлило. В Минске мне приходилось ехать в частную клинику за подобным снимком, потому что в госполиклинике нужный аппарат был еще из БССР и уже не работал.

Осмотр, снимок, консультация и пломбировка сломанного зуба заняли примерно 25–30 минут. Стоило все это около 25$. Чтобы поставить имплантаты на штифте, нужно отдать около 90–100$ для металлокерамики, для керамики – 175–200$.

Цены на лекарства тут низкие. Сами фармацевты могут порекомендовать что-то для конкретных симптомов. Например, за сироп от кашля и капли от сухости глаз мы отдали 1$. За глистогонные таблетки за 1 шт. просят 10 рупий – это примерно 0,1$.

Жилье: за 120$ в месяц можно снять «двушку»

– Как и везде, в Гоа хватает вариантов жилья на любой кошелек. За 120$ в месяц без каких-либо доплат мы снимали 1bhk – это как наша стандартная «двушка» в Беларуси. У нас была совмещенная кухня с гостиной, отдельная спальня, маленький балкон, санузел с душем. Из недостатков – отсутствие бойлера. Здесь нет централизованного водоснабжения, на крышах просто стоят бочки с водой, которые нагреваются от солнца в течение дня.

Так выглядит улица, на которой героиня снимала жилье.

Продукты и цены в кафе: 5$, чтобы хорошо поесть двоим

– У нас в квартире была электрическая плита, поэтому мы часто готовили завтраки дома. Бывало, с самого утра не было электричества, тогда мы ехали на пляж, где брали бутылку воды, молочный коктейль и сэндвич с сыром и томатом. Порция была настолько большой, что мы брали ее на двоих. Стоило это около 3–5$.

На фото – момо. Это популярное в Индии блюдо из теста с начинкой. Стоит около 1,8$.

Вообще на 5$ в заведении можно хорошо поесть двоим. Мы часто брали бирияни или нудлс с курицей и овощами за 2-3$. В некоторых заведениях были настолько большие порции, что мы не могли доесть и просили упаковать остатки с собой.

Недавно нашли в Гоа самую вкусную и неострую шаурму. За одну маленькую порцию просят 1$.

Меню из местного кафе. Цены указаны в индийских рупиях.

Популярный холодный кофе стоит около 1–1,5$.

Из дорогого – сыры и творог. Сыр продается плавленый и слайсами. За 200 г – 2,2$. Творога тут нет, но есть дахи – это что-то наподобие творожной пасты или сметаны. Стоит 0,2$ за 100 г.

Мясо тоже недешевое, и его нельзя здесь купить на развес. Обычно стоят палатки с железной клеткой, в которой сидят живые куры. Ты выбираешь нужную, и при тебе же ее убивают и нарезают так, как ты им скажешь.

В среднем за месяц на питание для двоих у нас уходило в районе 50–70$.

Шопинг: можно и нужно торговаться

– Недалеко от нас были магазины и даже супермаркет, но это совершенно не то, что представляется в голове у европейца. Супермаркет на Гоа – это что-то наподобие сельского беларуского магазина с узкими заставленными проходами. Зато в нем есть практически все, что нужно для жизни: бытовая химия, крупы, игрушки, посуда, напитки и даже алкоголь.

В магазинах нет ни одного ценника. Все цены указаны на упаковке продукта.

Важно то, что на шопинге в Гоа можно и нужно торговаться. Я так за 8$ купила себе тапочки, похожие на кроксы, и шорты. Недавно с парнем взяли две подушки на балкон 50x50см и отдали за них 3,5$. Матрас на тот же балкон сшили на заказ по нестандартным параметрам за 7$.

Популярным местом для шопинга считается город Мапуса. Там есть рынок, где очень дешево можно купить как продукты, так и обувь с одеждой.

Тот самый рынок в Мапусе.

Единственное, иногда возникает проблема с покупкой нужных туфель. По индийским меркам мой размер ноги 12, а у них почти вся обувь максимум до 10. В одном магазине продавец предложил пошить ботинки на заказ за 30$.

Оплата картами: только в магазинах и на заправке

– Карты у меня две: «Альфа-Банка» и «Приорбанка». С ними я без проблем могу рассчитываться, но только в магазине и на заправке, в остальных местах – наличка. Однако в каждой палатке вне зависимости от того, что там делают, есть QR-коды от Google Pay. По ним спокойно можно оплачивать онлайн. Правда, для такого метода нужна индийская карта, потому что беларуские к этому приложению привязать нельзя.

Транспорт: билет на междугородний автобус – около 10$

– Гоа, по сути, как деревня. Однако при всей кажущейся разрухе и бедности здесь есть несколько основных дорог и везде ровный асфальт.

Основной транспорт тут – скутер или мотоцикл. Аренда скутера обойдется в 50$, заправка – 30$. Практически любую поломку байка в мастерской можно исправить за 1$.

Если рассматривать транспорт для долгих междугородних поездок, то рекомендовала бы слипербас – это особый автобус, который курсирует между городами как поезд. И там есть огороженные спальные места.

Стоимость билета будет зависеть от километража: 1 км – это 1 рупия (примерно 0,012 $). В среднем выйдет 10$ на человека, но можно взять билеты и дешевле, если расстояние меньше.

Так выглядит спальное место в слипербасе.

Это вполне комфортный вариант, но нужно быть готовым к тому, что автобус может приехать позже указанного в билете времени. Мы как-то ждали целых четыре часа.

Развлечения: вход в музеи для туристов дороже в несколько раз

– В Гоа много музеев. Правда, есть фишка: для местных билет может стоить 0,25$, а для иностранцев – 5$. Работает это правило по всей Индии.

Советую музей современного искусства. Там интересная экспозиция с разными зонами и комнатами, в некоторых из них поддерживаются специальные условия влажности и температуры. Вход за двоих – около 7,5$.

Стоит побывать в форте Рейс Магос. Сам он небольшой, но очень интересный: в домиках на стенах много информации и картин, с историей и карикатурными зарисовками. Его относительно недавно восстановили, а до этого он был разрушен. Рядом – старый католический храм, большой и красивый. Вход за двоих – около 2$.

Из бесплатного – Redi Fort. Красивое и интересное место, где древность противостоит растениям. С одной стороны – джунгли, с другой – маленький пляж с белым песком и голубой водой. Туда можно зайти по щиколотку, и косяки мелких рыб будут ударяться о ноги.

Сейчас мы переехали в центр Индии, в Индаур. Здесь совсем иначе, нежели на побережье Гоа: нет белых и русскоговорящих, даже англоговорящих мало. Зато все так же дешево.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».