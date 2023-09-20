Путин, Си, Патрушев, Мишустин: тайны «черного квадрата» 1 Александр Кирш, obozrevatel.com

20.09.2023, 15:08

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Табакерка все-таки приборчик устаревший.

Секретарь российского Совбеза Патрушев сделал очень двусмысленное заявление относительно ожидаемого визита Путина в КНР.

«В октябре РАССЧИТЫВАЕМ на ОБСТОЯТЕЛЬНЫЕ двусторонние переговоры», — именно так было им сформулировано ожидание диалога в Китае между Путиным и Си в рамках проводимого там «международного форума». Звучит, между прочим, как условный сигнал.

РАССЧИТЫВАЕМ — потому что именно в отсутствие диктатора удобнее организовать дворцовый переворот.

ОБСТОЯТЕЛЬНЫЕ — чтоб было на это время. Вы, дескать, шеф, не спешите там, пообщайтесь, мол, пообстоятельнее, коль уж приехали, а мы тут сами как-нибудь...

Вспоминаются «Небеса обетованные»: Вы, мама, особенно назад не торопитесь, погостите у братца подольше!

В курсе ли коварных замыслов сам Си? Не исключено. Он, правда, как известно, ставку делал на Мишустина, но ведь без премьера, являющегося легитимным временным преемником, и Патрушеву не обойтись. Так что здесь вынужденные персонифицированные интересы как раз совпадают. А что делать дальше — подробную инструкцию во время долгого разговора с Си Мишустин уже получил, так что о чем и как с Патрушевым договариваться, должен знать.

Китайский интерес — и мировую экономику, без которой КНР никуда, успокоить, и Россию не развалить, то есть таки развалить, но не хаотично, а по китайскому плану.

Интерес Патрушева — власть, снятие санкций и дружба с теми, кто в этих сложных условиях поможет удержаться, а это опять же китайцы. Тогда можно и некоторых слишком патриотичных друзей кинуть, а то те сдуру готовы из огня да в полымя. А ведь людям серьезным (особенно — с «сельскохозяйственными» сыновьями) война уже надоела.

Табакерка это, все-таки, уже приборчик устаревший. «Новичок», конечно, новее, но с ним все как-то некрасиво. А так — так, мол, и так, «настоящего давно, как мы выяснили, нет, этот — двойник, прав у него никаких, а тут как раз легитимный премьер-преемник на подхвате, уже готов проводить честнейшие в мире онлайн-выборы, так что, если кому надо, можем сразу и результаты рассказать».

Цивилизация (если она вообще еще не в курсе) долго спорить не станет. Лишь бы все было как-то под присмотром. А то ведь на уехавшую оппозицию, пока та жует сопли и не может договориться даже сама с собой, рассчитывать не приходится. В общем, Западу в этой ситуации интереснее переговоры. Как, собственно, и нам.

Сказка? Ну, не знаю, не знаю. В каждой сказке есть доля сказки…

Александр Кирш, obozrevatel.com

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