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В Минске иностранец, купивший 8 кг говядины, шантажировал продавца «отравленным ребенком»

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  • 20.09.2023, 15:22
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В Минске иностранец, купивший 8 кг говядины, шантажировал продавца «отравленным ребенком»

Чем закончилась история?

В Минске судили иностранца, который под угрозой распространения клеветы и причинения вреда здоровью вымогал деньги у продавца столичного магазина. Его признали виновным в вымогательстве, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Продавец торгового центра в Ждановичах продала иностранцу 8 кг говядины. Покупатель вернулся в магазин спустя несколько дней и рассказал, что мясо предназначалось для ресторана и им отравился маленький ребенок. По его словам, родители потребовали компенсацию, после чего стал угрожать «проблемами», если она не заплатит за причиненный вред.

«Для большего устрашения и нагнетания ситуации начал рассказывать потерпевшей о влиятельных родителях ребенка, которые хотят привлечь продавца к ответственности и намерены обратиться во все государственные органы», — рассказали в ведомстве.

Продавцу он сказал, что уладил все вопросы с родителями, передал в больницу ребенку фрукты и 1000 евро. Данную сумму женщина-продавец должна была вернуть обвиняемому по его требованиям, в противном случае он обещал рассказать всем об этой ситуации.

Продавец отдала ему 600 рублей, но поскольку угрозы и вымогательство продолжались, обратилась в милицию.

Иностранца признали виновным по ч. 1 ст. 208 (Вымогательство) УК Беларуси и вынесли приговор — арест сроком на 3 месяца.

Приговор в законную силу не вступил — его обжаловал обвиняемый.

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