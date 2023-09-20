Кого затронет новый указ о бизнесах из «недружественных» стран? 20.09.2023, 15:31

Анализ эксперта.

Указ №285 от 13 сентября 2023 года накладывает новые ограничения на «недружественный» иностранный бизнес: распределять прибыль и дивиденды он сможет только через спецсчета, а тратить их только на определенные цели, пишет devby.io.

Указ опубликован и вступил в силу, однако содержащееся в нем положение о спецсчетах заработает только в случае «введения специальной ограничительной меры «на совершение финансовых операций по получению иностранными участниками, собственниками имущества прибыли и (или) дивидендов».

Для этого нужно постановление совмина. Юридическую базу под ограничительные меры еще ранее прописали в законе №280 от 12 июля 2023 года «О применении специальных ограничительных мер». Там же указали и против кого они могут применяться — против целых («недружественных») стран или лиц из этих стран.

Журналисты спросили у юриста, против кого в первую очередь направлен указ о спецсчетах. Подпадут ли под него компании из списка «недружественных», иностранным участникам которых уже запретили отчуждать свои доли?

Когда и как это заработает

— Против кого будет направлена эта мера, определит cовмин. Указ, очевидно, принят для того, чтобы эту меру ввести.

В 280-м законе такая мера, как «ограничение распоряжения дивидендами», «установление целей, на которые могут быть расходованы дивиденды», или ей подобная прямо не названа. Зато там упомянуто «установление запретов или ограничений на совершение финансовых операций» и совсем уже общие «иные меры».

Вот поняли [в правительстве], что для правильной реализации таких мер нужны спецсчета, и разработали положение. Никто не стал бы этого делать на всякий случай.

Почему этот указ не появился вместе с нормой о необходимости их применения, для меня загадка. Еще один вопрос — порядок реализации 280-го закона.

Еще ни одна мера в развитие этого июльского закона не была реализована, и непонятно, нужно ли ждать каких-то новых «недружественных действий» или можно начинать их реализовывать уже сейчас, ссылаясь, допустим, на длящиеся санкции.

Для чего

Ситуацию стоит оценивать в комплексе, учитывая несколько документов:

- Перечень компаний, иностранным участникам в которых запрещено отчуждать доли. Цель — оставить бизнес здесь.

- Указ о спецсчетах вместе с 280-м законом и будущим постановлением cовмина. Цель — оставить дивиденды и все заработанное здесь.

- Закон о внешнем управлении. Тем компаниям, которые захотят свернуть деятельность и не будут зарабатывать деньги, можно будет назначить внешнее управление.

Какой бизнес пострадает прежде всего

— ИТ-бизнес указ затронет, наверное, в наименьшей степени? Просто не будут ни одной лишней копейки в страну заводить?

— Да, вероятно, основной адресат указа — заводы и крупные дистрибьюторы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».