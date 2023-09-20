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Полковник ВСУ: Взрывы в Крыму заставили российский флот убегать

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  • 20.09.2023, 15:44
  • 2,544
Полковник ВСУ: Взрывы в Крыму заставили российский флот убегать
Владислав Селезнев

Силы обороны Украины готовят поле битвы.

Вооруженные силы Украины в Крыму формируют поле будущей битвы за полуостров. У россиян практически не осталось возможностей планировать десантные операции против украинской армии на Черноморском побережье. Они выводят оставшиеся корабли в Азовское море.

Такое мнение высказал «Апострофу» украинский военный эксперт, полковник запаса ВСУ Владислав Селезнев.

По его словам, активные действия по военным объектам в Крыму и Севастополе, ракетные и дроновые удары, а также действия Сил спецоперация и ГУР на западе полуострова привели к тому, что россиян с каждым днем все меньше возможностей проявлять активность в акватории Черного моря.

«Они даже носа уже не показывают из-за мыса Тарханкут, так как мы можем их там быстро «достать» имеющимися средствами, которые включают не только «Нептуны», но крылатые ракеты других типов», - отметил Селезнев.

По его мнению, у россиян практически не осталось возможностей планировать десантные операции против ВСУ на Черноморском побережье, хотя еще в начале вторжения такие планы относительно высадки вблизи Одессы у оккупантов были.

По словам эксперта, из 13 больших десантных кораблей, которые изначально были в распоряжении ЧФ РФ, уже 5 БДК выведены из строя Силами обороны Украины. Сейчас россияне переводят свои БДК в Азовское моря, рассчитывая, что там якобы они будут в большей безопасности.

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