Полковник ВСУ: Взрывы в Крыму заставили российский флот убегать

Полковник ВСУ: Взрывы в Крыму заставили российский флот убегать2
- 20.09.2023, 15:44
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Силы обороны Украины готовят поле битвы.
Вооруженные силы Украины в Крыму формируют поле будущей битвы за полуостров. У россиян практически не осталось возможностей планировать десантные операции против украинской армии на Черноморском побережье. Они выводят оставшиеся корабли в Азовское море.
Такое мнение высказал «Апострофу» украинский военный эксперт, полковник запаса ВСУ Владислав Селезнев.
По его словам, активные действия по военным объектам в Крыму и Севастополе, ракетные и дроновые удары, а также действия Сил спецоперация и ГУР на западе полуострова привели к тому, что россиян с каждым днем все меньше возможностей проявлять активность в акватории Черного моря.
«Они даже носа уже не показывают из-за мыса Тарханкут, так как мы можем их там быстро «достать» имеющимися средствами, которые включают не только «Нептуны», но крылатые ракеты других типов», - отметил Селезнев.
По его мнению, у россиян практически не осталось возможностей планировать десантные операции против ВСУ на Черноморском побережье, хотя еще в начале вторжения такие планы относительно высадки вблизи Одессы у оккупантов были.
По словам эксперта, из 13 больших десантных кораблей, которые изначально были в распоряжении ЧФ РФ, уже 5 БДК выведены из строя Силами обороны Украины. Сейчас россияне переводят свои БДК в Азовское моря, рассчитывая, что там якобы они будут в большей безопасности.