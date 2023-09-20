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На 1 копейке белорус заработал 70 рублей

  • 20.09.2023, 16:07
  • 2,432
На 1 копейке белорус заработал 70 рублей

Вы тоже могли так.

У белоруса оказалась монета с браком, и он выставил ее на аукцион. В итоге одну копейку получилось продать в 7000 раз дороже номинала.

Любопытный лот появился на сайте ay.by. Начальная цена была 50 рублей, без торгов монету можно было забрать за 140 рублей.

В итоге победитель торгов заплатил за 1 копейку с браком 70,50 рубля.

«Онлайнер» спросил у коллекционеров про ценность такой монеты. Они говорят, что это не самая редкая вещь, судя по фото, такие монеты встречались, их продавали среди коллекционеров по похожей стоимости.

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