Как украинская «Баба Яга» атакует россиян на фронте

Как украинская «Баба Яга» атакует россиян на фронте3
- 20.09.2023, 16:18
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Уникальный украинский дрон уже ликвидировал не один десяток оккупантов.
Украинский ударный БПЛА из «Армии Дронов», который россияне называют «Бабой Ягой», бойцы ВСУ применяют преимущественно ночью. Днем его тестируют с новыми видами взрывчатки, говорится в сюжете ТСН.
Воины рассказывают, что эффект от применения этого дрона «ошеломительный»: «Это смерть на крыльях ночи, как говорят».
Ночью указанный БПЛА применяют для того, чтобы быть менее заметными, он достаточно шумный.
Отмечается, что на такие дроны скидывается вся страна, и они свою задачу выполняют - жгут склады, автомобили россиян, минусуют живую силу.
«На фронте этот БПЛА четыре месяца и уже спалил не один десяток оккупантов, есть подбитая техника», - говорится в сюжете.