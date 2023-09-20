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Как украинская «Баба Яга» атакует россиян на фронте

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  • 20.09.2023, 16:18
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Как украинская «Баба Яга» атакует россиян на фронте

Уникальный украинский дрон уже ликвидировал не один десяток оккупантов.

Украинский ударный БПЛА из «Армии Дронов», который россияне называют «Бабой Ягой», бойцы ВСУ применяют преимущественно ночью. Днем его тестируют с новыми видами взрывчатки, говорится в сюжете ТСН.

Воины рассказывают, что эффект от применения этого дрона «ошеломительный»: «Это смерть на крыльях ночи, как говорят».

Ночью указанный БПЛА применяют для того, чтобы быть менее заметными, он достаточно шумный.

Отмечается, что на такие дроны скидывается вся страна, и они свою задачу выполняют - жгут склады, автомобили россиян, минусуют живую силу.

«На фронте этот БПЛА четыре месяца и уже спалил не один десяток оккупантов, есть подбитая техника», - говорится в сюжете.

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