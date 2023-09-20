закрыть
20 сентября 2023, среда, 16:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Страна мародеров

2
  • Алексей Голобуцкий
  • 20.09.2023, 16:19
  • 2,072
Страна мародеров
Алексей Голобуцкий

Что Кремль обещает россиянам.

Россия запустила новую рекламу оккупационной армии – агитирует на контракт возможностью после оккупации переселиться в украинские города и перевезти семьи. Вот такой вот «Новый план Ост» – точнее, Вест.

Ведь логично: чтобы убийцы и палачи смогли заселиться в украинские квартиры и дома – сначала должны «куда-то деться» нынешние жители.

Хотя по факту это продолжение той же темы, что и с мародерством на оккупированных территориях: «стиралку своей выслал», «отцу набор трофейных инструментов», «детям почти новые игрушки и велосипеды». Просто масштабы больше.

Говорят, история повторяется сначала как трагедия, потом как фарс. Но это их новое «Кюхе, Кирхе, Киндер» для «правильной православной россиянки», война ради истребления украинцев и заселения в наши дома... Это не фарс. Оно слишком рвотное в исполнении россиян.

И, между прочим: если эту рекламу склепали и распространяют – значит, просчитали, что она подействует на определенную долю аудитории. Если не на самих потенциальных контрактников, то на их жен, матерей, сестер: «иди и запишись, хочу квартиру в Одессе!». Но всякие Чичваркины возмущаются «прессованием из-за российского паспорта» – ведь «должна работать презумпция невиновности», «надо судить по делам, а не по паспорту». Ну вот. Вот такие у россиян «дела». У всех, у 140 миллионов – а не у Путина лично.

Алексей Голобуцкий, glavcom.ua

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Россия ждет главного сообщения
Россия ждет главного сообщения Эль Мюрид
Простые движения
Простые движения Ирина Халип
Долгожданный гость из каратина
Долгожданный гость из каратина Владимир Халип
Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер