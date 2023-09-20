Страна мародеров 2 Алексей Голобуцкий

20.09.2023, 16:19

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Алексей Голобуцкий

Что Кремль обещает россиянам.

Россия запустила новую рекламу оккупационной армии – агитирует на контракт возможностью после оккупации переселиться в украинские города и перевезти семьи. Вот такой вот «Новый план Ост» – точнее, Вест.

Ведь логично: чтобы убийцы и палачи смогли заселиться в украинские квартиры и дома – сначала должны «куда-то деться» нынешние жители.

Хотя по факту это продолжение той же темы, что и с мародерством на оккупированных территориях: «стиралку своей выслал», «отцу набор трофейных инструментов», «детям почти новые игрушки и велосипеды». Просто масштабы больше.

Говорят, история повторяется сначала как трагедия, потом как фарс. Но это их новое «Кюхе, Кирхе, Киндер» для «правильной православной россиянки», война ради истребления украинцев и заселения в наши дома... Это не фарс. Оно слишком рвотное в исполнении россиян.

И, между прочим: если эту рекламу склепали и распространяют – значит, просчитали, что она подействует на определенную долю аудитории. Если не на самих потенциальных контрактников, то на их жен, матерей, сестер: «иди и запишись, хочу квартиру в Одессе!». Но всякие Чичваркины возмущаются «прессованием из-за российского паспорта» – ведь «должна работать презумпция невиновности», «надо судить по делам, а не по паспорту». Ну вот. Вот такие у россиян «дела». У всех, у 140 миллионов – а не у Путина лично.

Алексей Голобуцкий, glavcom.ua

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