Латвия закрывает погранпереход: как это скажется на грузоперевозках 20.09.2023, 16:40

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Объяснили логисты.

Как закрытие погранперехода «Урбаны» / «Силене» отразится на участниках транспортного рынка? Office Life обратился за комментарием к логистам.

Пункт пропуска «Урбаны» / «Силене» был довольно популярен у грузоперевозчиков, особенно у тех, кто возит контейнеры из прибалтийских портов: он мог обработать в сутки примерно половину объема грузов самого большого перехода на белорусско-литовской границе — «Каменный Лог» / «Мядининкай». Поэтому его закрытие отразится на всех участниках рынка грузоперевозок, считает руководитель отдела автомобильных перевозок ООО «Нойтек Лоджистикс Бел» Руслан Хусаинов.

- Впереди IV квартал, который традиционно является наиболее загруженным в части объема перевозимых грузов. При условии что еще один пункт пересечения границы с ЕС закрыт, в самое ближайшее время мы увидим рост ставок на доставки из Европы. А с учетом нарастающего к декабрю спроса этот рост может превратиться в скачок, — прогнозирует эксперт.

Не столь категоричен в оценках заместитель директора по региональному развитию STALOGISTIC Игорь Ковалев, который пока не видит кризисных последствий от действий Латвии.

«С одной стороны, когда количество погранпереходов сокращается, это сказывается на рынке, особенно в преддверии новогоднего ажиотажа, и это, конечно, негативный момент. Но вряд ли сейчас закрытие пункта пропуска «Урбаны» / «Силене» заметно скажется на очередях и ставках фрахта по двум причинам: во-первых, опыт нашей компании позволяет говорить, что этот погранпереход мы практически не использовали. Во-вторых, анализ ситуации на погранпереходах показывает, что пока ситуация достаточно спокойная, несмотря на конец сентября. Пока мы не чувствуем, что есть проблема на границе».

Игорь Ковалев объясняет, что с учетом санкционных ограничений грузов, разрешенных к перевозке, становится меньше и потихоньку закрывающиеся погранпереходы пока не вносят серьезный вклад в увеличение очередей на границе.

«Посмотрим, что будет в ноябре, первой половине декабря. Возможно, это скажется, но сейчас мы не думаем, что что-то изменится».

Эксперт в сфере логистики уточняет, если произойдет анонсированное закрытие переходов с Литвой, то это больше скажется на рынке. А по латвийскому погранпереходу критичные риски для рынка перевозок и грузовладельцев пока не очевидны.

По данным Госпогранкомитета на 8 часов утра 20 сентября, на латвийско-белорусском участке границы на погранпереходе «Григоровщина» / «Патерниеки» в очереди стояли 30 автомобилей.

Ранее сообщалось, что 19 августа в 20 часов Латвия закрыла пункт пропуска «Силене» («Урбаны») на латвийско-белорусской границе из-за притока нелегальных мигрантов.

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