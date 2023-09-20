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Удар ВСУ по штабу россиян в Мелитополе: СМИ геолоцировали место и показали последствия

  • 20.09.2023, 16:49
  • 1,814
Удар ВСУ по штабу россиян в Мелитополе: СМИ геолоцировали место и показали последствия

ПВО оккупантов не успевает работать.

Вчера, 19 сентября, украинские воины нанесли удар по штабу россиян во временно оккупированном Мелитополе. Вероятно, обстрел был произведен по одному из цехов завода «Автоколорлит». Об этом сообщает «Радио Свобода».

Согласно выводам журналистов, удар был нанесен по одному из цехов завода «Автоколорлит"», расположенному в 5 километрах от центра города. Сравнивая спутниковые снимки цеха 18 и 19 сентября можно заметить следы от ударов на его крыше.

Вчера, 19 сентября, городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил о по меньшей мере 5 громких взрывах в городе. Как он отметил, «ПВО россиян не успевает работать». В то же время он отметил, что громче всего было в районе «Автоколорлита».

Через некоторое время «СтратКом ВСУ» подтвердило нанесение удара по штабу российских террористов. В то же время местонахождение штаба не уточнялось.

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