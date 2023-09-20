В России катастрофический дефицит топлива 8 20.09.2023, 17:10

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Как это отражается на фронте в Украине?

Сейчас во многих регионах России ощутимы огромные проблемы с топливом, и это признают на федеральном уровне. Нефтепродуктов не хватает даже для аграриев. А Вооруженные силы Украины делают все, чтобы и на фронте россиян были с этим проблемы.

Причины ситуации с топливом, сложившейся в России, есть несколько. Их «24 Каналу» объяснил Олег Пендзин – исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба, заметив, что российские власти фактически «выстрелили себе в ногу».

Что повлекло за собой дефицит и как это влияет на войну

Одна из главных причин нехватки топлива в России – на летний период многие мощности нефтеперерабатывающих заводов сдают на капитальный ремонт. Традиционно того, что производили имеющиеся мощности для внутреннего рынка, было достаточно.

Однако в текущем году у них стремительно упал рубль и продавать на экспорт нефтепродукты стало гораздо выгоднее, чем на внутренний рынок. Поэтому нефтепродукты, которыми прежде всего должны обеспечить аграриев для сбора урожая и осенне-полевых работ, поехали в страны ближнего зарубежья.

- Россияне, как всегда, не смогли сложить "2+2" вместе и выстрелили себе в ногу. Поэтому у них оказался яростный дефицит в тех регионах, где нет нефтеперерабатывающих предприятий, – заметил Олег Пендзин.

В регионах, куда нефтепродукты нужно довозить, возник яростный дефицит. Что, в свою очередь, привело к стремительному росту цен на заправках. Но даже несмотря на это топлива катастрофически не хватает.

Любое уничтожение нефтеперерабатывающих предприятий и баз, обеспечивающих горючим россиян (в том числе на войне), делают невозможным активное сопротивление оккупантов на направлениях, где украинские Вооруженные Силы наступают.

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