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В Кобрине на перекрестке столкнулись два авто: одно из них «полетело» на пешеходов

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  • 20.09.2023, 17:17
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В Кобрине на перекрестке столкнулись два авто: одно из них «полетело» на пешеходов

Момент их чудесного спасения попал на видео.

В Кобрине во время движения столкнулись два легковых автомобиля. От удара одна легковушка вылетела на тротуар и чуть не сбила двух пешеходов. Момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения, пишет Kobrincity.

Инцидент произошел 20 сентября на перекрестке улиц 700-летия Кобрина и Парковой.

На видео зафиксировано, как черный автомобиль, не успев сбавить ход, сталкивается с красной легковушкой, которая пыталась развернуться. Последняя с поврежденным бампером осталась на месте ДТП, а темный автомобиль едва ли не врезался в двух пешеходов, которые стояли на тротуаре в ожидании разрешающего сигнала светофора. Двое парней в последний момент смогли увернуться.

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