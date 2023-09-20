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Белорусская баскетболистка Екатерина Снытина завершает карьеру

  • 20.09.2023, 17:52
Белорусская баскетболистка Екатерина Снытина завершает карьеру
Екатерина Снытина

Уже после этого сезона.

Белорусская баскетболистка «Лондон Лайонс» Екатерина Снытина завершит карьеру после окончания этого сезона, сообщает «Трибуна».

«Мой заключительный сезон начинается сегодня.

Я приняла решение, что этот сезон, который станет для меня 21-м в статусе профессиональной спортсменки, будет заключительным.

Причины? Я их для себя лично еще не сформулировала точно, просто я так чувствую, а прислушиваться к себе — это, кстати, одно из многих качеств, которые мне подарил баскетбол.

Сезон начинается сегодня, кто в Лондоне, жду в Copper Box, кто нет, то будет онлайн-трансляция.

Ну, погнали, вступаю в свой заключительный сезон! Он продлится девять месяцев, поэтому принимаю пожелания только о классном сезоне, а не об окончании карьеры», — прокомментировала свое решение баскетболистка.

Екатерина Снытина за свою профессиональную карьеру была бронзовой призеркой чемпионата Европы 2007 года, дважды выигрывала чемпионат Беларуси, становилась чемпионкой Франции, финалисткой Кубка Европы ФИБА, а также играла со сборной Беларуси на Олимпийских играх в Пекине.

Также Снытина находится в топ-5 баскетболисток по количеству очков в Еврокубке.

В 2020 году Екатерина Снытина вместе с другой известной белорусской баскетболисткой Еленой Левченко поддержали народные протесты.

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