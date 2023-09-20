Белорусская баскетболистка Екатерина Снытина завершает карьеру 20.09.2023, 17:52

Екатерина Снытина

Уже после этого сезона.

Белорусская баскетболистка «Лондон Лайонс» Екатерина Снытина завершит карьеру после окончания этого сезона, сообщает «Трибуна».

«Мой заключительный сезон начинается сегодня.

Я приняла решение, что этот сезон, который станет для меня 21-м в статусе профессиональной спортсменки, будет заключительным.

Причины? Я их для себя лично еще не сформулировала точно, просто я так чувствую, а прислушиваться к себе — это, кстати, одно из многих качеств, которые мне подарил баскетбол.

Сезон начинается сегодня, кто в Лондоне, жду в Copper Box, кто нет, то будет онлайн-трансляция.

Ну, погнали, вступаю в свой заключительный сезон! Он продлится девять месяцев, поэтому принимаю пожелания только о классном сезоне, а не об окончании карьеры», — прокомментировала свое решение баскетболистка.

Екатерина Снытина за свою профессиональную карьеру была бронзовой призеркой чемпионата Европы 2007 года, дважды выигрывала чемпионат Беларуси, становилась чемпионкой Франции, финалисткой Кубка Европы ФИБА, а также играла со сборной Беларуси на Олимпийских играх в Пекине.

Также Снытина находится в топ-5 баскетболисток по количеству очков в Еврокубке.

В 2020 году Екатерина Снытина вместе с другой известной белорусской баскетболисткой Еленой Левченко поддержали народные протесты.

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