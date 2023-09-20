В Минске транспорт станет бесплатным 22 сентября

В Минске транспорт станет бесплатным 22 сентября2
- 20.09.2023, 18:01
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Для водителей.
В эту пятницу, 22 сентября, минчанам будет предоставлено право бесплатного проезда в городском транспорте, включая метро, при предъявлении водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспорта, сообщил Мингорисполком.
Традиционно в Минске пройдет и акция «На работу на велосипеде». Будут организованы «энергетические и информационные точки»:
главный вход в Центральный ботанический сад,
Минск-Арена (со стороны велодоржки),
пр. Дзержинского, 13 (паркинг),
пр. Партизанский, 30.
«Здесь велосипедисты либо другие участники движения, использующие экологический транспорт, смогут угоститься фруктами и получить информационные материалы о неделе мобильности и Дне без автомобиля», — сообщил Мингорисполком.
Также в этот день предоставят скидку на аренду шеринговых велосипедов двух компаний. В районах Минска пройдут велопробеги.
Напомним, акция «День без автомобиля» проводится регулярно с 2008 года. По данным метрополитена, в Минске растет число водителей, которые решают поездить бесплатно в этот день. Так, в 2019 году их было всего 4,4 тысячи, в 2020-м — более 13 тысяч, в 2021 году — свыше 10,2 тысяч, а в 2022-м — более 15,4 тысяч.