Известных продуктовых IT-компаний в Беларуси стало еще меньше 1 20.09.2023, 18:20

Вот кто ушел в этом году.

Кто из продуктовых IT-компаний за последние полгода ушел из Беларуси, а кто продолжает работать, рассказал devby.io.

Компании с белорусскими корнями, которые ушли

Playgendary — международный разработчик и издатель мобильных игр. Компания была основана Дмитрием Шеленговским. Штаб-квартира паблишера находится на Кипре.

По итогам 2020 года компания вошла в топ-20 самых популярных мобильных паблишеров по версии Sensor Tower, и в топ-10 по версии App Annie.

По итогам 2021 Playgendary входила в топ-3 самых популярных мобильных разработчиков с белорусскими корнями. На сегодня общее число загрузок игр компании превышает 3 миллиарда.

В компании работает 300 человек. Общее число загрузок игр — более трех млрд, ежемесячная аудитория — более 250 миллионов активных пользователей.

В Беларуси осенью 2021 года в Playgendary работало около 120 человек. К лету 2022 года штат сократился до 40 человек.

Слухи о возможном закрытии минского офиса Playgendary появились еще летом прошлого года. Тогда по компании прошла волна увольнений. Причем без работы оказались не только сотрудники минского офиса, но и других локаций.

Gurtam — белорусская IT-компания, основана в 2002 году. Основатели — Алексей и Владимир Щурко.

Компания создала платформу для спутникового мониторинга и интернета вещей Wialon, а также платформу flespi для ускоренной разработки геолокационных решений. К Wialon подключено более 3,5 миллионов машин и других объектов в более 150 странах мира. Софт используют сотни тысяч компаний по всему миру: от сервисов по доставке пиццы и таксопарков до нефтяных корпораций и государственных служб.

Офисы компании открыты в 5 странах: Литва, Грузия, ОАЭ, Аргентина, США. В Gurtam работает около 300 специалистов. Ранее основная команда работала в Беларуси (более 200 человек). Сейчас основная часть команды работает в Литве, где находится головной офис. Штат литовского офиса вырос за прошлый и этот год почти в 5 раза — с 40 до 197 человек.

В июле 2020 года в Минске силовики задержали директора Wialon (платформы для спутникового мониторинга и интернета вещей Gurtam) Александра Кувшинова. Он оказался в одном автозаке со своим братом Виктором Кувшиновым — менеджером по продукту PandaDoc. Их судили и приговорили к 10 и 11 суткам ареста (якобы за нарушение порядка). Позже Виктор оказался в СИЗО по делу PandaDoc, а Александр уехал из Беларуси сначала в Турцию, потом в Украину, а позже в Литву.

В феврале 2022 года после начала войны в Украине Gurtam предоставила украинским компаниям бесплатный доступ к облачным сервисам на более шести месяцев. В марте компания приостановила продажи своих продуктов в России, а в декабре ликвидировала российское юрлицо.

Akveo — занимается разработкой собственных программных продуктов для веб и мобильных решений (ngx-admin, Kitten Tricks и другие). Продукты применяются в автомобильной, туристической, банковской, медицинской, телекоммуникационной и образовательной отраслях.

Офисы компании открыты в Денвере и Вильнюсе. Осенью прошлого года Akveo зарегистрировала юрлицо в Варшаве.

В компании работает около 100 специалистов. Основная команда раньше работала в Минске, сейчас — в Литве и Польше. В частности, за прошлый и этот год штат литовского офиса вырос с 3 до 23 человек. В Польше, судя по информации из профилей сотрудников в линкедине, работает около 40 человек.

Verv — разработчик фитнес-приложений.Компанию Verv (изначально называлась Red Rock Apps) в 2013 году основала Любовь Пашковская вместе с двумя кофаундерами. Компания создает мобильные приложения в категории Health and Fitness. В 2018 году Red Rock Apps стала самым скачиваемым издателем в своём сегменте (данные App Anie) и поменяла название на Verv. Любовь Пашковская попала в список лучших IT-бизнесвумен Европы по версии Forbes — «Europe's Top 50 Women In Tech».

На тот момент Verv входила в топ создателей фитнес-приложений в Европе и США, а количество скачиваний разработок компании превышала аналогичные показатели Fitbit и Nike.

Также Verv входила в топ-10 паблишеров с белорускими корнями по размеру выручки. По данным Sensor Tower, по итогам 2021 года выручка Verv составила около 13 миллионов долларов. Приложения Verv скачали более 5 миллионов раз.

В начале прошлого года Любовь Пашковская сообщила о своем уходе из Verv. На тот момент она оставалась CEO Predicted.io. Это маркетинговая аналитическая платформа, прогнозирующая выручку от привлеченных пользователей.

В минском офисе Verv работало около 100 сотрудников. Сейчас большинство сотрудников находятся в Польше.

Иностранные компании с офисами разработки в Беларуси, которые ушли

SK hynix — холдинг SK hynix входит в топ-3 мировых производителей полупроводников и специализируется на производстве решений на основе полупроводниковой памяти типа DRAM и NAND Flash, а также КМОП-сенсоров.

Белорусское подразделение SK Hynix было открыто в 2014 году. Компания занималась разработкой встроенного программного обеспечения и верификацией контроллеров твердотельных накопителей (SSD) и накопителей мобильных устройств. Решения использовались в продуктах мировых компаний и лидеров индустрии.

До войны в Украине в минском офисе SK Hynix работало более 200 человек. О планируемом уходе компании из Беларуси стало известно еще в конце прошлого года. Работа компании была ограничена из-за санкций. Руководство решило закрыть офис в Беларуси, а команду перевезти в Гданьск.

Сотрудникам предложили трудоустройство в другую компанию — Solidigm. Это дочерняя структура SK Hynix, которая была создана в результате сделки с Intel. В сентябре прошлого года Solidigm открыла первый в Польше операционный центр в Гданьске. Стоимость релокации одного сотрудника на тот момент оценивалась в сумму до 35 тысяч долларов.

ArasCorp — компания в Беларуси была зарегистрирована в 2018 году в качестве офиса разработки глобальной софтверной компании Aras, которая создает системы по управлению сложными производственными процессами. В Минске команда занималась разработкой Aras Innovator. Это клиент-серверное приложение, которое предоставляет пакет решений в области PLM Solutions и создания готовых программ на его основе.

В 2019 году компания стала резидентом ПВТ. В минском офисе работало более 200 сотрудников.

Kaseya — американский разработчик продуктов для управления IT-инфраструктурой. Центральный офис компании находится в Дублине, представительства открыты в более 20 странах.

Стартап пришел в Минск в апреле 2019 года. Компания планировала в течение полутора лет перенести в РБ все продукты и сделать минский офис ключевым центром разработки.

В октябре 2019 года компания вошла в ПВТ. В минском офисе работало около 170 сотрудников.

TangoMe — американская компания, основана в 2009 году Ури Разом и Эриком Сеттоном и первой представила миру межсетевые и кроссплатформенные мобильные видеочаты.

На данный момент одна из крупнейших видеостриминговых компаний в мире. TangoMe развивает приложение для онлайн-трансляций Tango Live. Это одна из ведущих платформ для онлайн-трансляций по всему миру.

По данным с официального сайта, в компании работает более 350 сотрудников в пяти странах: Украина, Кипр, ОАЭ, Польша, Израиль. Годовой оборот оценивается в 400 миллионов долларов.

Минский офис разработки TangoMe был открыт в мае 2020 года. Там работало около 130 сотрудников. Осенью прошлого года большая часть команды релоцировалась в офис в Варшаве, часть сотрудников переехала в офис на Кипре.

В польском офисе TangoMe уже работает больше 100 человек. Минский офис, по словам сотрудников, «закрыли еще в ноябре 2022. Через это юрлицо сейчас никто не работает».

TangoMe ушла не только из Беларуси, но и из России.

Tealium — американская компания-единорог (оценка 1,2 миллиарда долларов).

Основной продукт — big data-платформа, которая помогает сервисам и организациям собирать и анализировать данные своих клиентов с помощью веб, мобильных, автономных устройств и устройств IoT. Среди партнёров компании: Facebook, Sony, T-Mobile, Hulu, Uber, American Airlines.

Подразделение в Беларуси появилось зимой 2020 года. В течение двух лет компания собиралась нанять до 8 инженерных команд. Всего в Беларуси работало около 70 сотрудников. Команда занималась разработкой веб-платформы для управления информацией о посещаемости сайтов компаний.

EgoSecure — разработчик решений для защиты данных.

EgoSecure работала в Беларуси более 10 лет (юрлицо было зарегистрировано в январе 2012 года). Уйти из страны компания решила еще в прошлом году. Официально процедура ликвидации беларусского юрлица была запущена в конце января этого года.

Основным собственником беларусской компании является люксембургская «ЭгоСекьюр С. а. р. л». Ей принадлежит 99,99% уставного капитала, который составляет 20 тысяч долларов. Меньше 0,01% принадлежит немецкой компании Matrix42.

Официальная причина ухода из Беларуси — экономические санкции и сложная политическая ситуация из-за войны. Перед уходом из Беларуси EgoSecure уволил всю минскую команду (около 50 человек). По словам экс-сотрудников, компания рассматривала вариант с релокейтом специалистов из РБ. Но в итоге никого не перевезла, включая ключевых сотрудников минского офиса.

Evolution Gaming — мировой разработчик игр для гемблинга, в том числе с участием живых дилеров (онлайн-игроки могут присоединиться к тем, кто в этот момент играет в обычном казино).

У компании есть представительства в более, чем десяти странах, в том числе в США, Великобритании, Швеции, Канаде. В 2019 году компания открыла офис разработки в Минске. В Беларуси работало более 170 специалистов, во всех локациях — больше 10 тысяч. Акции Evolution Gaming котируются на фондовой бирже Nasdaq.

На сайте единого госрегистра пока нет информации о ликвидации белорусского юрлица. Но, по нашей информации, многие сотрудники минского офиса еще ранее релоцировались в Польшу. Оставшаяся команда переедет до конца этого года, а желающие остаться смогут уволиться. Также до конца года минский офис собираются закрыть.

Какие компании остались в Беларуси

Среди известных продуктовиков, которые остались, много мобильных разработчиков с белорусскими корнями. Среди них — SayGames, Gismart, Belka Games, Easybrain, Vizor, Melsoft, Swag Masha, Freeplay, Apalon, Awem Games, Mamboo.

Среди известных продуктовиков в иностранным капиталом — Playtika, Viber, Mapbox, Fitbit.

Playtika в конце прошлого года за один день сократила офисы в Минске и Варшаве на 15%, уволив более 600 человек. Но минский офис продолжает работать. Правда, на сайте компании для работы в Минске нет ни одной вакансии.

Еще в феврале 2021 года появились косвенные свидетельства того, что в Минске сворачивает работу Fitbit. Но белорусское юрлицо до сих пор продолжает функционировать судя по данным из единого госрегистра.

Awem Games еще в прошлом году закрыла минский офис, но компания осталась в Беларуси: команда работает в Могилеве.

Gismart в конце прошлого года официально открыла офлайн-офис в Варшаве. Примерно четверть сотрудников продолжает работать в Беларуси.

В Belka Games, по данным источников, давно действует мораторий на найм в Беларуси. Желающим переехать дали возможность устроиться в Польше, Литве и Черногории. На сайте компании 15 вакансий и ни одной для работы в Беларуси.

Также нет вакансий для работы в Минске на сайте Melsoft. Все предложения касаются работы в Литве.

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