Ученые из США выяснили точную формулу расчета возраста собаки 1 20.09.2023, 18:45

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Один год жизни собаки равен семи годам жизни человека?

В социальных сетях расходится популярная версия о том, что один год жизни собаки равен семи годам жизни человека. Однако команда генетиков из США под руководством Трея Айдекера и Тины Ван опровергла эту информацию.

«Возраст собаки рассчитывается по формуле „человеческий возраст = 16 х ln (возраста собаки) +31“. Из этой формулы понятно, что возраст семи недель у собак четко соответствует 9-месячному периоду у людей», — говорится в исследовании ученых.

Генетики провели исследование 104 лабрадоров. По их словам, теория о том, что год жизни собаки равен семи человеческим, не нашла подтверждения.

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