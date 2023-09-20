Вакцину от бешенства разбросают с самолетов в четырех областях Беларуси 1 20.09.2023, 19:11

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Приманки нельзя брать в руки, а также скармливать их домашним животным.

В Министерстве здравоохранения проинформировали, что вакцину от бешенства разбросают с самолетов в четырех областях Беларуси. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что с 18 сентября 2023 года на территории Минской, Брестской, Гродненской, а также Витебской областей с целью профилактики бешенства проводится массовая иммунизация диких животных. Для этого используются вакциносодержащие антирабические приманки, которые представляют собой брикет серого или темно-коричневого цвета массой до 30 грамм.

В ведомстве обратили внимание, что брикеты изготовлены из компонентов кормов, которые являются съедобными для плотоядных животных. Приманка имеет специфический запах. В Минздраве подчеркнули, что приманки нельзя брать в руки, а также скармливать их домашним животным.

В том случае, если вакцина случайно попадет на открытые участки тела или же слизистые оболочки рта, носа, глаз, следует их промыть водой, а после обработать 2% раствором питьевой соды. Рекомендуется обратиться в поликлинику. В ведомстве заметили, что людям, которые находятся в местах, где разбрасываются приманки, нужно избегать нахождения в зоне полета самолета, чтобы не быть травмированными.

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