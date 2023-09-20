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В Нагорном Карабахе погибли российские миротворцы

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  • 20.09.2023, 19:13
  • 3,140
В Нагорном Карабахе погибли российские миротворцы

Автомобиль, в котором они ехали, попал под обстрел.

Автомобиль российских миротворцев в Нагорном Карабахе попал под обстрел. Есть погибшие. Об этом 20 сентября сообщила пресс-служба Минобороны России.

20 сентября во время возвращения с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг автомобиль с российскими военнослужащими подвергся обстрелу из стрелкового оружия.

В результате обстрела находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия на месте работают российские и азербайджанские представители следственных органов.

Российские миротворцы находятся в Нагорном Карабахе с 2020 года в соответствии с трехсторонними соглашениями, которые заключили Азербайджан, Армения и Россия.

Напомним, 19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористической операции» в Карабахе с целью «восстановления конституционного строя». В ведомстве утверждали, что удары наносили только по военным целям.

Утром 20 сентября власти Нагорного Карабаха приняли решение о прекращении огня и полном разоружении.

Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян сообщил, что из-за обстрелов Азербайджана погибли семь мирных жителей — в том числе двое детей.

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