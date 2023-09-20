Середич: Всех журналистов «Народнай Волі» отстранили от работы издания 20.09.2023, 19:18

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Бывший редактор издания предлагал возглавить сайт всем своим бывшим подчиненным.

Бывший редактор «Народной Воли» Иосиф Середич продолжает комментировать недавнее дело передачи сайта издания другому владельцу и его последующего «перерождения». На этот раз в интервью блогу «Галасы» он высказался насчет того, была ли у него альтернатива передачи сайта не Сергею Зиневичу, а другим, более заслуживающим доверия людям.

Середич подчеркивает, что предлагал возглавить сайт всем своим бывшим подчиненным.

«К сожалению, все сотрудники «Народной Воли», с которыми я работал в течение 28 лет, из-за ситуации, которая сегодня сложилась в Беларуси, побоялись взять на себя ответственность за дальнейшую деятельность сайта. Отказались все. Согласился только представитель этой компании «Гипер ПК», и все было решено. Я не только сотрудникам «Народной Воли» предлагал сайт, я предлагал его и бывшим сотрудникам «Комсомольской правды», других изданий. Все отказались», — разводит руками Середич.

По его словам, новая редакция не работает в стенах старого офиса, который размещался на улице Энгельса в Минске.

«У меня не было возможности издавать газету ни в печатном виде, ни в электронном. И мне скоро 75-й год. Поэтому и встал вопрос передачи. Теперь нужно ждать, когда законность во всех смыслах будет восстановлена в Беларуси».

Не имеет ли сейчас к сайту «НВ-онлайн» отношения экс-кандидат на пост президента в 2020 году Сергей Черечень, потому что в последнее время о нем появляется много новостей?

«Я не знаю, имеет ли отношение Черечень к сайту. Я предупреждал когда-то, что это очень интересный тип, на него надо смотреть со всех сторон. Может, сам вышел на редакцию, а может кто-то из журналистов. Я не знаю», — ответил Середич.

Николай Зиневич же и компания «Гипер-ПК» не нарисовались из ниоткуда, у «Народной воли» была с ними давняя историю взаимоотношений.

«Они часто оказывали нам технические услуги. Когда шли атаки на наш сайт, то проводили определенные работы. Когда мы меняли на сайте подход, форматы, оформление, то тоже помогали. У Зиневича была связь с УП «Народная Воля» на протяжении многих лет. Мы каждый день взаимодействовали, давали им какие-то задания, чтобы решили технические вопросы».

Что касается бывших сотрудников «Народной Воли», то никто из них в новой редакции не работает:

«В «Народной Воле» ничего не происходит, все сотрудники были уволены еще 3 августа. Дело в том, что Министерство информации аннулировало свидетельство о регистрации газеты давным-давно».

Я ставил условия, чтобы журналисты «Народной Воли» могли творчески работать в новой редакции, но, насколько мне известно, бывших журналистов отстранили от сотрудничества с сайтом «НВ-онлайн». Речь о Марине Коктыш, Светлане Калинкиной, Алесе Сивым», — сказал Середич.

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